В Украине резко вырастет число безработных, Кабмин компенсирует зарплаты – Шмыгаль

В Украине в 2020-м впервые за несколько лет ожидается резкий рост числа безработных – с 8,2% до 9,4% (те, кто обратятся в Центры занятости). Кабмин уже выделил 5 млрд грн на то, чтобы компенсировать потерю части заработных плат.

Об этом во время часа вопросов к правительству 13 мая заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Вначале помогаем микро и мелкому бизнесу, по которому ударил кризис больше всего (кредиты под 0%). Второй момент - частичная выплата зарплаты тем, кому снизили рабочее время. Им выделили 5 млрд грн. Мы также планируем программу поддержки промышленности и экспортоориентированных сфер. Тут также будут дешевые кредиты. Поддержка украинских производителей – приоритет. Мы разрабатываем возможность создать специальные зоны, которые привлекут инвестиции", – заявил Шмыгаль.

При этом премьер отметил, только за время карантина число безработных выросло на 200 тыс. человек. Всего в Украине 486 тыс. безработным. Это число растет еженедельно.

Украинцам разрешили получать помощь по безработице с первого дня обращения в Центру занятости (не зависимо от того, по какой причине уволились).

Примерно 600 тыс. предприятий на время карантина остановили свою работу. Это не только кафе и рестораны, но и вся сфера услуг, ивент-компании, туристические фирмы, рынки, салоны красоты и т.д.

Такая же ситуация в большинстве стран мира. Но если, к примеру, американцы могут рассчитывать на существенные денежные выплаты и финансовую поддержку от государства, у Украины денег на это нет. Кроме того, часть украинцев работала в тени и вообще ни на что претендовать не могут. 75 процентам сбережений хватит аж на месяц (результаты опроса "Нью-имидж маркетинг групп" совместно с Zn.ua).

Уже за первые две недели карантина количество соискателей работы увеличилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в аналитике hh.ua | grc.ua. Согласно данным кадрового портала Jooble, в марте 2020 года количество вакансий уменьшилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писал OBOZREVATEL, пандемия коронавируса и последовавший за ней карантин сильно ударили по украинской экономике. В том числе пострадал и рынок труда – эксперты заявляют о 600 тысячах официальных новых безработных.

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