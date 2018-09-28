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МирСпорт

В Украине рекордно выросла средняя зарплата: появились свежие данные

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В августе 2018 года средняя зарплата в Украине выросла до 8977 гривен, увеличившись на 26,19% с начала года.

Как рассказал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 15,7% в год.

Самые большие средние зарплаты зафиксированы в столице Украины - 13659 грн. На втором и третьем месте идут Донецкая и Киевская области - 9759 и 9166 грн соответственно.

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В свою очередь меньше всего платят в Черновицкой (6883 грн), Тернопольской (7165 грн) и Черниговской (7196) областях.

В Украине рекордно выросла средняя зарплата: появились свежие данные
В Украине рекордно выросла средняя зарплата: появились свежие данные
В Украине рекордно выросла средняя зарплата: появились свежие данные
В Украине рекордно выросла средняя зарплата: появились свежие данные

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде недавно рассказали, как вырастут зарплаты и пенсии в 2019 году.

Читайте все новости по теме "Зарплаты в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Зарплаты в Украине
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
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Комментарии
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Дудко Олег
Дудко Олег
Премии в Нафтогаза и прибыли Порошенко учли.
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Мир Миру
Мир Миру
Да, Ю.Витренко (коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины") "обзавидуется" теперь.
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ну вот! Выборы начались! Пошёл "рост Зарплат"! Затем стройными колоннами пойдёт "снижение безработицы"и " повышение уровня жизни"
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Ivanenko Petr, Ты, ссуко, жри мою пенсию, и не подавись!
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Michael Kuksov, повышение зарплаты уже полтора года как, а тем кто не работает нет зарплаты никакой, правда, миша?
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