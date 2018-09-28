В Украине рекордно выросла средняя зарплата: появились свежие данные

В августе 2018 года средняя зарплата в Украине выросла до 8977 гривен, увеличившись на 26,19% с начала года.

Как рассказал в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, прирост реальной средней зарплаты с учетом инфляции составил 15,7% в год.

Самые большие средние зарплаты зафиксированы в столице Украины - 13659 грн. На втором и третьем месте идут Донецкая и Киевская области - 9759 и 9166 грн соответственно.

В свою очередь меньше всего платят в Черновицкой (6883 грн), Тернопольской (7165 грн) и Черниговской (7196) областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде недавно рассказали, как вырастут зарплаты и пенсии в 2019 году.