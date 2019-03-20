В Украине продукты за 5 лет подорожали в три раза: появилась статистика

В Украине за последние пять лет продукты из социальной продуктовой корзины подорожали почти в три раза – больше всего выросла цена на хлеб.

Как сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в феврале 2014 года стоимость продуктовой соцкорзины составляла $12,6, а в нынешнем году уже $34,56.

"В феврале 2014 года ее стоимость составляла 342,7 гривни ($12,6 по курсу Нацбанка), а за пять лет - уже 939,9 гривни ($34,56)", - сказано в сообщении.

Он сообщил, что в социальную корзину вошли 23 продукта, цены на которые отслеживались с 2014 года, но в 2017 году список продуктов из соцкорзины увеличился до 31. По его информации, за пять лет больше всего подорожала социальная хлебная корзина - почти в 4 раза. Стоимость овощной, бакалейной и мясной корзины выросла в 2,7 раза, а набор молочных продуктов - в 2,5 раза.

Новости В Украине стремительно подорожал популярный продукт

Дорошенко сообщил, что за пять лет средняя зарплата в стране поднялась почти втрое, средняя пенсия – на 68%, средняя пенсия по возрасту – на 74%, пенсия по инвалидности увеличилась на 47%.

"Гривна за этот промежуток времени девальвировала в 3,3 раза, с 8,27 гривни за доллар на начало 2014-го до 27,43 гривни на первый зимний месяц 2019 года", - добавил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что весной в Украине подорожают хлеб и мясо. Всему виной повышение цен на электроэнергию, сахар, яйца и зерно. Вдобавок в марте украинцев ждут массовые доплаты к пенсиям и монетизация субсидий. Многие получат деньги и пойдут затариваться в магазинах, что приведет к повышению цен со стороны предпринимателей.

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