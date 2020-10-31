В Украине появилась новая 2-гривневая монета. Фото

Национальный банк Украины 2 ноября вводит в оборот памятную монету "Андрей Ромоданов".

Монета номиналом 2 гривни выполнена из метала нейзильбер. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Ее диаметр 31 миллиметр. Тираж – 30 тысяч единиц.

На одной стороне находится портрет Ромоданова, годы его жизни и рельефное изображение мозга человека.

На другой – государственный Герб Украины, надпись "Украина", логотип монетного двора и год выпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 октября Национальный банк выпустил в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривни.

3 июня Национальный банк выпустил в обращение монету номиналом 10 гривен. Впоследствии новые деньги полностью займут место действующих банкнот.

Главная причина: бумажные купюры быстро изнашиваются, их приходится часто менять, а монеты служат в разы дольше.