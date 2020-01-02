В Украине повысили минималку: как это отразится на пенсиях и налогах

В Украине минимальная заработная плата с 1 января повысилась до 4723 грн.
Это на 13,2% или 550 грн больше, чем в 2019 году. Соответствующая сумма установлена в законе о государственном бюджете на 2020 год.
Вместе с ростом минимальных зарплат увеличится и размер налогообложения физлиц-предпринимателей.
Первая группа единого налога:
Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);
ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);
Всего – 1249,26 грн.
Вторая группа единого налога:
Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);
ЕСВ – 1039,06 грн;
Всего – 1983,66 грн.
Третья группа:
Единый налог – 5% дохода;
ЕСВ – 1039,06 грн;
Всего –1039,06 + 5% дохода.
Одновременно с этим для работающих украинцев вырастут отчисления с минималки.
Подоходный налог:
Было: 751,14 грн;
Будет: 850,14 грн.
ЕСВ:
Было: 918,06 грн;
Будет: 1039,06 грн.
Военный сбор:
Было: 62,5 грн;
Будет: 70,8 грн.
Всего:
Было: 1731,79 грн;
Будет: 1960,04 грн.
Рост минималки также влияет на налог для украинцев, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов.
В 2019-м налог платился с учетом минималки за 2018-й. То есть за квартиру площадью в 100 квадратов нужно было заплатить до 2,2 тыс. грн. А вот в следующем году за такую же квартиру придется отдать уже 2,5 тыс. грн.
Кроме того, вместе с повышением зарплат с 1 января вырастет выплата для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере от 40% минималки – 1889 грн.
В Украине минимальная заработная плата с 1 января повысилась до 4723 гривен
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 тысяч гривен, то в оптимистическом может быть до 18 тысяч гривен.
В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:
12 497 гривен в 2020 году;
14 187 гривен в 2021 году;
16 047 гривен в 2022 году.
В то же время минимальная зарплата в 2020 году составит 4723 гривни. Таким образом, минималку повысят всего на 540 гривен.
При этом на 9-16% – вырастут зарплаты бюджетников. В частности, учителям выплаты повысят на 9%, а полицейским и Нацгвардии – на 10%.
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