В Украине повысили минималку: как это отразится на пенсиях и налогах

В Украине минимальная заработная плата с 1 января повысилась до 4723 грн.

Это на 13,2% или 550 грн больше, чем в 2019 году. Соответствующая сумма установлена в законе о государственном бюджете на 2020 год.

Вместе с ростом минимальных зарплат увеличится и размер налогообложения физлиц-предпринимателей.

Первая группа единого налога:

Единый налог – 10% прожиточного минимума (210,2 грн);

ЕСВ – 1039,06 грн (22% минимальной зарплаты);

Всего – 1249,26 грн.

Вторая группа единого налога:

Единый налог – 20% минимальной зарплаты (944,6 грн);

ЕСВ – 1039,06 грн;

Всего – 1983,66 грн.

Третья группа:

Единый налог – 5% дохода;

ЕСВ – 1039,06 грн;

Всего –1039,06 + 5% дохода.

Одновременно с этим для работающих украинцев вырастут отчисления с минималки.

Подоходный налог:

Было: 751,14 грн;

Будет: 850,14 грн.

ЕСВ:

Было: 918,06 грн;

Будет: 1039,06 грн.

Военный сбор:

Было: 62,5 грн;

Будет: 70,8 грн.

Всего:

Было: 1731,79 грн;

Будет: 1960,04 грн.

Рост минималки также влияет на налог для украинцев, которые владеют домами и квартирами площадью от 60 и 120 квадратов.

В 2019-м налог платился с учетом минималки за 2018-й. То есть за квартиру площадью в 100 квадратов нужно было заплатить до 2,2 тыс. грн. А вот в следующем году за такую же квартиру придется отдать уже 2,5 тыс. грн.

Кроме того, вместе с повышением зарплат с 1 января вырастет выплата для тех, кто достиг 65 лет и выполнил требования по стажу. По закону они имеют право на выплату в размере от 40% минималки – 1889 грн.

В Украине минимальная заработная плата с 1 января повысилась до 4723 гривен

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 тысяч гривен, то в оптимистическом может быть до 18 тысяч гривен.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

12 497 гривен в 2020 году;

14 187 гривен в 2021 году;

16 047 гривен в 2022 году.

В то же время минимальная зарплата в 2020 году составит 4723 гривни. Таким образом, минималку повысят всего на 540 гривен.

При этом на 9-16% – вырастут зарплаты бюджетников. В частности, учителям выплаты повысят на 9%, а полицейским и Нацгвардии – на 10%.

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