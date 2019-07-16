В Украине показали области-лидеры по темпам роста экономики

В Украине по итогам 2018 года 16 областей и город Киев вышли на объемы производства больше чем в 2013 году.
"Обновил данные по темпам роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах в разрезе административно-территориальных единиц за 2014-2018 год", – сообщил в Facebook экономист, руководитель частного инвестиционного фонда на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
В частности, лидерами рейтинга являются:
1. Житомирская +19,11% (в сопоставимых ценах к 2013 году);
2. Винницкая +17,16%;
3. Волынская +13,40%;
4. Киевская +10,02%;
5. Тернопольская +7,37%.
В то же время среди аутсайдеров:
25. Луганская -70,94%;
24. Донецкая -60,85%;
23. Днепропетровская -11,57%;
22. Полтавская -9,34%;
21. Харьковская -2,36%.
Facebook Владимир Компаниец
Сразу 16 областей вышли на объемы производства больше чем в 2013 году
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2019 году. Ожидается, что рост украинской экономики замедлится с 2,9% до 2,7%.
При этом международная финансовая организация сохранила прогноз роста ВВП в Украине в 2020 году на уровне 3,4%.
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