В Украине озвучили колоссальные потери из-за газопровода Путина

Национальный банк Украины заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

"Пока мы закладываем себе в прогноз минус 1 млрд долларов от снижения транзита. Это влияет на макроэкономические параметры, но не смертельно", – сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, регулятор также оценивает другие варианты развития событий, в частности и полное отсутствие транзита российского газа через страну.

"Есть и другие вопросы по ситуации, если контракта и транзита не будет. Как тогда будет газ доставляться по Украине и как будет Украина вообще покупать газ? Эти вопросы мы анализируем", – добавил Сологуб.

"Есть два сценария: первый – о'кей, есть Nord Stream-2 (Северный поток-2), есть контракт, просто объемы меньше. Второй – когда контракта и транзита нет. Все эти вещи мы безусловно оцениваем", – резюмировал он.

Национальный банк Украины заложил в прогнозах снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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