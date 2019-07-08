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В Украине озвучили колоссальные потери из-за газопровода Путина

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Национальный банк Украины заложил в своих прогнозах на 2020 год снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов.

"Пока мы закладываем себе в прогноз минус 1 млрд долларов от снижения транзита. Это влияет на макроэкономические параметры, но не смертельно", – сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, регулятор также оценивает другие варианты развития событий, в частности и полное отсутствие транзита российского газа через страну.

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"Есть и другие вопросы по ситуации, если контракта и транзита не будет. Как тогда будет газ доставляться по Украине и как будет Украина вообще покупать газ? Эти вопросы мы анализируем", – добавил Сологуб.

"Есть два сценария: первый – о'кей, есть Nord Stream-2 (Северный поток-2), есть контракт, просто объемы меньше. Второй – когда контракта и транзита нет. Все эти вещи мы безусловно оцениваем", – резюмировал он.

Национальный банк Украины заложил в прогнозах снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов

Национальный банк Украины заложил в прогнозах снижение доходов от транзита газа на 1 млрд долларов

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
НБУ
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
блин,надо было 20 лет не сопли жевать а разрабатывать собственные месторождения.Подтвержденных геологических запасов газа в Украине более чем достаточно для себя и на продажу.Какого хера не вкладывались в разработку собственного газа?
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Северг Олег
Северг Олег
Больших врагов Украины чем украинцы за всю историю не было. Никто не причинял столько зла и горя Украине как сами украинцы. Ну вот для чего ? Ведь начиналось всё с того, что Украина имела контракт до 2021 года по которому за тысячу кубов должна была платить только 50$. Злая Россия вот такое вот зло для Украины сделала. И кто это похерил ? Украина. Украинцы. Зачем ? Что с вами не так ? Чем вы все там больны что у вас у всех такие приступы помешательства ? Как можно было имея это про**бать и это и вообще всё ? Алё ! Просто уехайте вы с этой земли, оставьте её в покое, тем людям которые смогут на ней наладить нормальную жизнь
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Это один лярд за прокачку....а на удорожание словацкого газа тоже надо было лярд заложить.
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