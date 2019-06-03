В Украине наказали ПриватБанк: какие меры принял НБУ

Национальный банк Украины в мае принял меры в отношении ПриватБанка по результатам проверок по вопросам финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банк получил письменное предупреждение за непредоставление информации по запросу специально уполномоченного органа.

ПриватБанк

Нацбанк пояснил, что с 31 августа 2016 постоянно информирует общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также - за нарушения, связанные с осуществлением рисковой деятельности, угрожающей интересам вкладчиков или других кредиторов банка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в НБУ заявили, что судебные решения о неправомерности национализации ПриватБанка и новые иски его экс-владельцев создают угрозу финансовой стабильности и могут дискредитировать меры по обеспечению стабильности, прозрачности и эффективности банковской системы.

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