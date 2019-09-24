"Конец интернет-торговле": в Украине могут запретить продажу наложенным платежом

В Украине после принятия законопроекта №1053-1 могут запретить продажу товаров наложенным платежом.

В частности, законодательная инициатива требует от бизнеса обязательную выдачу полного фискального чека при проведении операции, сообщает UBR.

"Онлайн расчеты в интернет-магазинах, почтовые отправления с наложенным платежом, ставших таким удобным и надежным инструментом для миллионов украинцев, окажутся вне закона", – сообщил юрист Руслан Редька.

Наложенный платеж предусматривает, что человек платит за товар лишь после получения его в службе доставки.

В связи с этим продавец не может вместе с товаром выписать чек, поскольку получатель в праве отказаться от покупки.

В то же время система наложенного платежа в Украине может сохраниться, претерпев определенные изменения.

В частности, деньги покупателя могут переводиться строго на расчетный счет продавца. Это сделает невозможной схему беспроблемного вывода средств физическим лицам.

Однако в таком случае почтовые службы могут перестать работать с торговцами-физлицами без статуса частного предпринимателя и открытого банковского счета.

При этом украинцы резко раскритиковали подобные нововведения от монобольшинства Верховной Рады.

"Депутаты запретили наложенный платеж. Отмена посылок из-за границы – вопрос времени. Революция пролетариата", – пишет на Facebook Владислав Бовсуновский.

"На прокорм "Слуг народа" надо много бабла, они голодны. Олигархов трогать боязно. Там весь бюджет сказка", – отметил Максим Михайленко.

"Конец эпохи интернет-торговли", – резюмировал Алексей Санников.

Инициатива требует от бизнеса обязательную выдачу полного фискального чека при проведении операции

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября монобольшинство Верховной Рады во втором чтении и в целом приняло законопроект №1053-1.

За него на заседании проголосовали 237 народных депутатов. При этом 235 голосов дала фракция "Слуги народа".

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