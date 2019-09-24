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24 сентября • обновлено в 11:12
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"Конец интернет-торговле": в Украине могут запретить продажу наложенным платежом

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В Украине после принятия законопроекта №1053-1 могут запретить продажу товаров наложенным платежом.

В частности, законодательная инициатива требует от бизнеса обязательную выдачу полного фискального чека при проведении операции, сообщает UBR.

"Онлайн расчеты в интернет-магазинах, почтовые отправления с наложенным платежом, ставших таким удобным и надежным инструментом для миллионов украинцев, окажутся вне закона", – сообщил юрист Руслан Редька.

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Наложенный платеж предусматривает, что человек платит за товар лишь после получения его в службе доставки.

В связи с этим продавец не может вместе с товаром выписать чек, поскольку получатель в праве отказаться от покупки.

В то же время система наложенного платежа в Украине может сохраниться, претерпев определенные изменения.

В частности, деньги покупателя могут переводиться строго на расчетный счет продавца. Это сделает невозможной схему беспроблемного вывода средств физическим лицам.

Однако в таком случае почтовые службы могут перестать работать с торговцами-физлицами без статуса частного предпринимателя и открытого банковского счета.

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При этом украинцы резко раскритиковали подобные нововведения от монобольшинства Верховной Рады.

"Депутаты запретили наложенный платеж. Отмена посылок из-за границы – вопрос времени. Революция пролетариата", – пишет на Facebook Владислав Бовсуновский.

"На прокорм "Слуг народа" надо много бабла, они голодны. Олигархов трогать боязно. Там весь бюджет сказка", – отметил Максим Михайленко.

"Конец эпохи интернет-торговли", – резюмировал Алексей Санников.

"Конец интернет-торговле": в Украине могут запретить продажу наложенным платежом
"Конец интернет-торговле": в Украине могут запретить продажу наложенным платежом
"Конец интернет-торговле": в Украине могут запретить продажу наложенным платежом

Инициатива требует от бизнеса обязательную выдачу полного фискального чека при проведении операции

Инициатива требует от бизнеса обязательную выдачу полного фискального чека при проведении операции

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 сентября монобольшинство Верховной Рады во втором чтении и в целом приняло законопроект №1053-1.

За него на заседании проголосовали 237 народных депутатов. При этом 235 голосов дала фракция "Слуги народа".

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Все вопросы не к ЗЕтатам,а к 73% одноклеточных,которые их привели к власти.
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