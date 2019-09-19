В Украине исчезнут мелкие монеты: что с ними делать

Национальный банк с 1 октября начнет выводить из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

На соответствующие меры регулятор пошел в первую очередь для удобства граждан, сообщил заместитель главы НБУ Сергей Холод, передает "РБК-Украина".

"Чрезмерное разнообразие банкнот и монет приводит к путанице и трате времени на расчеты. Благодаря этому решению среднее количество монет на одного человека уменьшится на треть", – отметил Холод.

Также на решение НБУ повлияла экономическая целесообразность.

"Монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек почти прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары та услуги", – заявил Холод.

По его словам, также в Украине существенно возросла доля безналичных расчетов и изменилось поведение потребителей.

Кроме того, стоимость изготовления монет 1,2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость.

"Государство может экономить свыше 90 млн гривен в год благодаря сокращению затрат НБУ на их изготовление", – резюмировал Холод.

Национальный банк с 1 октября начнет выводить из оборота монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

В течение трех лет граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять их на монеты и банкноты других номиналов:

– в течение первого года с даты их изъятия – до 30 сентября 2020 включительно – во всех отделениях украинских банков;

– в течение трех лет с даты изъятия – до 30 сентября 2022 включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Как сообщал OBOZREVATEL:

С 25 октября в Украине появится банкнота номиналом 1000 грн.Причиной такого решения Нацбанк назвал потребность украинцев.

На лицевой стороне новой банкноты в 1000 гривен изображен портрет Владимира Вернадского. На обратной стороне напечатано изображение здания Президиума Национальной академии наук Украины.

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