В Украине ликвидировали известный банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил ликвидацию ПАО "Европейский газовый банк".

"Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований о государственной регистрации остановки ПАО "Европейский газовый банк" как юридического лица", – говорится в сообщении ФГВФЛ.

Представитель фонда напомнили, что согласно статье 52 закона требования кредиторов к банку, которые были недовольны недостаточностью его имущества, считаются погашенными.

"Ликвидация банка считается завершенной, а банк ликвидированным", – отметили в ФГВФЛ.

Национальный банк Украины 17 ноября 2014 года решил отозвать лицензию и ликвидировать АО "Еврогазбанк".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц 14 ноября 2019 года завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО "Еврогазбанк".

Национальный банк Украины 17 ноября 2014 решил отозвать лицензию и ликвидировать АО "Еврогазбанк"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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