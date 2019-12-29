В Украине изменят тарифы на перевод денег: что решил НБУ

Национальный банк Украины с 24 марта 2020 года введет новые тарифы на услуги системы электронных платежей.

"Мы меняем не просто размеры тарифов, но и философию их формирования", – заявил директор департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По его словам, на сегодняшний день участник системы электронных платежей платит за шесть отдельных услуг и его общие затраты главным образом зависят от времени обработки платежа банком.

При этом новая тарифная политика должна стать для клиентов значительно проще, а стоимость услуги будет зависеть от объема переводов, которые необходимо осуществить клиенту.

В частности, в следующем году Национальный банк отменит ежемесячную плату за:

сопровождение программного обеспечения АРМ-НБУ;

обслуживание опосредованных участников СЭП;

подключение к СЭП;

применение временных интервалов и соответствующих им корректирующих коэффициентов по обработке электронных расчетных документов.

НБУ внедрит тарифы на абонентское обслуживание заказчика в СЭП:

банков – 4100 грн, с НДС ежемесячно;

учреждений Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ) – 2050 грн, с НДС ежемесячно;

Также вводятся новые расценки для обработки электронных расчетных документов заказчика в СЭП, которые будут зависеть от суммы платежа:

от 0 до 5 000 грн – 0,35 грн, без НДС;

от 5 000,01 до 100 000 грн – 1,20 грн без НДС;

от 100 000,01 грн – 10 грн, без НДС;

для учреждений ГКСУ – бесплатно.

Национальный банк Украины с 24 марта 2020 года введет новые тарифы на услуги системы электронных платежей

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская банковская система с 5 августа 2019 года перешла на международный стандарт номеров для банковских счетов IBAN.

Новые счета теперь будут открываться только по стандарту IBAN, который состоит из 29 буквенно-цифровых символов. В этот набор символов входит код страны, контрольный разряд, номер счета и код банка.

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