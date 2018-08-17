МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
МирСпорт

В Украине предложили кардинально изменить подачу горячей воды: кого коснется

3.3тЧитать новость на украинском

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко предложил отказаться от централизованного горячего водоснабжения в пользу автономного.

"Мы все же хотели бы отходить от централизованного горячего водоснабжения", - передает его слова "НВ Бизнес".

По его словам, заменой централизованному горячему водоснабжению может стать автономное домовое, квартальное или районное.

"Во многих городах на сегодняшний день уже практически централизованное водоснабжение отсутствует", - отметил министр.

Новости
В Украине в 1,5 раза взлетят тарифы на электроэнергию: как и когда

При этом Зубко подчеркнул, что решение о выборе того или иного варианта водоснабжения находится в компетенции органов местной власти.

Централизованное гарячее водоснабжение - это когда система получает тепло от котельных или центральных тепловых пунктов. Автономное гарячее водоснабжение предусматривает использование водонагревателей, которые представляют собой автономное оборудование, в котором осуществляется нагрев горячей воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель министра регионального развития Украины Лев Парцхаладзе рассказал, когда украинцы смогут меньше платить за водоснабжение.

Персона
Геннадий Зубко
Место
Украина
Объекты
УкраинаЖКХ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
6
Смешно
5
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги