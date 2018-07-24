В Украине дали старт "малой" приватизации: все подробности

В Украине во вторник, 24 июля, официальной запустили процесс малой приватизации.

Как сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, Фонд государственного имущества (ФГИ) за два дня завел в электронную торговую систему первые 18 объектов во Львове и Житомире, передает "Интерфакс-Украина".

В рамках малой приватизации планируют продать около 700 государственных и коммунальных предприятий стоимостью до 250 млн грн. Главная их особенность в том, что это не готовый бизнес, а лишь активы. Приватизировать их будут с помощью системы ProZorro.Продажи. Полученные средства пополнят государственный бюджет и позволят компенсировать его дефицит.

"Это первые лоты, которые выставляют города, в данном случае – Житомир и Львов. Но за несколько дней, максимум – через неделю счет пойдет на сотни", – сказал он в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Презентация запуска "малой" приватизации

На своей странице в Twitter премьер прокомментировал запуск малой приватизации.

"Даем старт малой приватизации - на платформе #ProZorro без вмешательства чиновников и использование "связей". С любой точки мира видно - что, где, когда продается и при каких условиях. Все лоты - не стратегические активы, которые можно превратить в новые кафе, рестораны, магазины, сферы быта", - написал он.

Даємо старт #МалаПриватизація - на платформі #ProZorro без втручання чиновників і використання "зв’язків". З будь-якої точки світу видно – що, де, коли продається і за яких умов. Всі лоти – не стратегічні активи, які можна перетворити нові кафе, ресторани, магазини, сфери побуту pic.twitter.com/vPSbXbdHrt — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 июля 2018 г.

Как отметил глава ФГИ Виталий Трубаров, фонд намерен завершить вводить лоты в систему до четверга, 26 июля.

При этом Гройсман отметил, что на ближайшем заседании Кабинета министров планируется рассмотреть пакет нормативных документов об электронных аукционах спецразрешений Госгеонедр.

"По Госгеонадрах. Я думаю, что послезавтра, в четверг, мы примем пакет из семи постановлений о свободной продаже лицензий Госгеонадр", – сказал он.

По словам премьера, в августе Кабмин также намерен рассмотреть нормативно-правовые документы относительно обязательных электронных аукционов по древесине.

Команда #ProZorro заявила про повну готовність розпочинати й інші важливі проекти. Наприклад, оренди державного й комунального майна. Абсолютно прозоро і конкурентно. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 24 июля 2018 г.

Ранее в интервью OBOZREVATEL Нефедов пояснял, как будет происходить процесс "малой" приватизации в Украине.

"Малая приватизация - предприятия, которые нецелесообразно оценивать как финансовую модель. Там на аудиторов можно потратить больше, чем доход предприятия. Их можно продавать по упрощенной процедуре. Это не бизнес, а площадка", - рассказал он.

В большой приватизации риск - в процессе подготовки, при которой можно увеличить стоимость. Всего в Украине в списке на "большую" приватизацию находится 26 предприятий. При таком механизме аукционы должны быть прозрачными. Главная цель - качественно подготовить объект, предоставить инвестору необходимые документы.

Что касается "малой" приватизации, то оценивать в этом случае нечего. Например, это может быть участок земли. При таком механизме существует риск допуска к аукциону. Таким образом создали электронную систему.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2017 года МЭРТ обнародовал список украинских госпредприятий, которые должны приватизировать до 2020 года. Туда попали 893 компании, в числе которых ПриватБанк, "Ощадбанк", "Укргазбанк" и "Центрэнерго".

18 января 2018 года Фонд государственного имущества начал подготовку к проведению конкурсов по продаже Одесского припортового завода, Сумыхимпрома, Оснастки, пяти облэнерго и ряда других крупных предприятий.

10 мая Кабинет Министров утвердил перечень объектов большой приватизации государственной собственности, подлежащих приватизации в 2018 году.