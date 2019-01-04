В Украину пришла новая афера: воруют номера, соцсети и счета 

На ваш номер за несколько дней поступают десятки звонков с разных номеров. Якобы обращаются по несуществующему объявлению или просто "ошибаются". Кому-то вы перезваниваете, какие-то звонки остаются не отвеченными. А спустя несколько часов ваша сим-карта заблокирована, аккаунты в социальных сетях взломаны, а из банковской счета пропали все деньги.

О новой схеме мошенничества рассказали в пресс-службе полиции. Злоумышленники звонят оператору, называют номер телефона "жертвы" и говорят о том, что потеряли телефон с картой. Называют сотруднику компании последние контакты. После этого ваш номер оказывается "в руках" преступников. С его помощью могут взломать почту, аккаунты в социальных сетях и даже банковский счет.

OBOZREVATEL разобрался, как воруют номера украинцев и чем это грозит.

Продаю номера. Дешево

Позвонив в службу такси, оставив свой номер телефона в открытой форме на любом из сайтов, вы рискуете попасть в базы данных мошенников. После эти списки продают по 2-20 коп. за номер. Базы продаются в интернете. Телефоны "Новой почты", крупных банков, службы такси – все они попадают на "открытый рынок". Официально каждая из упомянутых компаний декларирует: номера хранят, как зеницу ока, а информация защищена. На деле же вся информация продается.

Покупатели таких баз условно можно поделить на две группы. Первая – маркетологи. Они занимаются смс-рассылками. В таких СМС чаще всего информируют об акциях, розыгрышах, специальных предложениях. Если магазин, который проводит розыгрыш, находится в Киеве, за 5 коп. можно купить тысячи номеров жителей столицы.

Вторая группа – те, кто использует информацию для более крупной наживы. Мошенники, которые звонят вам с информацией о "блокировании счета", или убеждают, что ваш родственник нарушил закон и нужно заплатить взятку, также чаще всего черпают информацию из открытых источников. Один из способов мошенничества более детально рассмотрим в этом материале.

Задача мошенника, который купил ваш номер телефона – добиться вашего звонка. Если сотрудник мобильного оператора, перед восстановлением номера телефона, спросит, куда вы звонили, мошенник с легкостью сможет назвать его. Но только при условии, что вы "клюнули" на удочку и перезвонили.

OBOZREVATEL в качестве эксперимента попробовал восстановить случайный номер телефона Vodafone. Оператор задала нам три вопроса: два номера, на которые вы чаще всего звонили, сумма последнего пополнения, сумма на счете. Пройти проверку не удалось. Правда, стоит учитывать, что номера, с которыми чаще всего общается клиент утерянного номера, мы назвали практически случайно. Если мошенник названивал вам с завидной регулярностью и при этом примерно назовет сумму на вашем счете, вполне возможно, что "восстановить" номер телефона ему удастся.

Более того, учитывая, что в полиции заявляют об участившихся подобных случаях, это более чем вероятно. Жительница Днепра Юлия Устыменко рассказывает: после того, как она оставляла свой номер телефона в объявлениях на сайте OLX, на номер телефона приходили СМС с подозрительным содержанием, однако девушка на них не отвечала.

"Я заметила, что если долго не продавать, а потом разместить свой номер, приходит СМС "вы выиграли – перезвоните", или "ваш номер может быть заблокирован – перезвоните". Я не знаю, с какой целью, никогда не перезванивала. Возможно, что легче всего просто скопировать номер телефона с OLX и продать кому-то за эти 5-20 коп", – рассказала OBOZREVATEL девушка.

Как не попасть на удочку

Эксперт в сфере кибербезопасности Макси Очкун советует: чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо завести отдельный "финансовый номер". К нему стоит прикрепить банковскую карту и аккаунты в самых важных социальных сетях. К примеру, если вы активно развиваете свой Instagram, к "финансовому номеру" также можно прикрепить этот аккаунт.

При этом "обычный" номер телефона можно оставлять коллегам, приятелям и клиентам. Если же использовать один номер, вполне возможно, что в какой-то момент к вам придет номер от мошенника.

Как защитить себя от мошенников:

Не перезванивать, если вам звонили с незнакомых номеров;

Завести отдельный "финансовый" номер для банка и важных социальных сетей;

О подозрительных СМС сразу сообщать своему оператору для того, чтобы ваш номер без вашего ведома не "восстанавливали";

"Если послушать операторов, сейчас номера так защищены, что вообще нереально их взломать. Но мы в качестве эксперимента пробовали с несколькими коллегами. Взломать номер проще, чем достать почту из почтового ящика соседа. То, что точно могу утверждать, сложно взломать тот номер телефона, который мало кто знает. Поэтому, если вы действительно дорожите им, не раздавайте всем подряд свои персональные данные", – советует Максим Очкун.