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10 марта • обновлено в 15:19
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В России рухнул рубль и рынки: появилась первая реакция Путина

9.1т
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Президент России Владимир Путин на фоне обвала цен на нефть и падения рубля заявил, что экономика РФ будет укрепляться.

Об этом он заявил во время выступления в Госдуме, где во вторник, 10 марта, продолжаются дискуссии о поправках в Конституцию.

"Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике - в сфере безопасности, в глобальной экономике, здесь еще и коронавирус к нам прилетел, и цены нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними курс валюты и биржи. Но уверен абсолютно, мы этот период пройдем достойно. Экономика будет укрепляться", – сказал Путин.

Путин отреагировал на обвал рубля

Путин отреагировал на обвал рубля

Также Путин выступил против продления своих полномочий на посту главы государства, но поддержал изменения в Конституцию, которые позволят ему снова переизбраться.

На его решение рынки в России тут же отреагировали ростом.

В России рухнул рубль и рынки: появилась первая реакция лидера Кремля

Напомним, в России во вторник, 10 марта, в момент открытия валютных торгов обвалился курс рубля. Это произошло на фоне рекордного с 1991 года падение цен на нефть.

Также рынок акций РФ обвалился вслед за рухнувшими накануне мировыми площадками. Как известно, причиной такого падения стало решения Саудовской Аравии начать ценовую войну на нефтяном рынке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти. "Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Курс валют
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России рубль
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Комментарии
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
шо опять мультики будет показывать?
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фил филька
фил филька
Куралесов Вася, ну пендосы то повелись на эти мультики. кто то из вас дурак - либо пендосы либо ты. выбирай))
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Гоша Злой
Гоша Злой
с какого перепугу ?) свои 200 лярдов раздаст народу?)
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фил филька
фил филька
Гоша Злой, я думаю поболе будет
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