В России рухнул рубль: экономисты объяснили, как выжить в такой ситуации

Рубль обвалился вслед за падением цен на нефть, которое оказалось сильнейшим с 1991 года. Однако в связи с этой ситуацией российские экономисты не советуют покупать доллар в ближайшие дни.
"Момент, когда цена была выгодной, все равно уже упущен. Лучше подождать, пока все немного успокоится, и купить, когда доллар будет стоить около 70 рублей. Тем более что у многих рублевые сбережения лежат на вкладах, и санкции за их досрочное изъятие перекроют курсовые выгоды", – сообщил глава ассоциации ACI Russia Сергей Романчук в комментарии The Bell.
Он советует не поддаваться панике и не тратить все рубли или доллары.
"Если у вас есть 500 тысяч рублей и это почти весь ваш доход, а не сбережения, просто не надо трогать эти деньги. Если вы собирались не тратить их, а копить, можно покупать валюту. Но постепенно, например, еженедельно", – заявил Романчук.
Экономист отметил, что если деньги понадобятся нескоро, то можно купить ОФЗ с погашением через три года.
"Самый простой совет – открыть банковский вклад с возможностью переоформления или досрочного снятия депозита со ставкой повыше. Если у вас обратная ситуация – есть тысяча долларов, то можно купить импортные товары, которые вы в любом случае планировали приобретать. Собирались купить условный iPhone – лучше сделать это прямо сейчас, потом будет намного дороже", – резюмировала независимый финансовый советник Наталия Смирнова.
Момент скупать доллары уже упущен
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки;
6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:
От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Центральный банк России остановил закупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за ситуации на нефтяном рынке. Запрет принят в рамках механизма бюджетного правила на 30 дней.
Российская Федерация может столкнуться с бюджетным дефицитом и девальвацией рубля из-за обвала нефти.
"Вряд ли Москва рассчитывала на то, что цены на нефть упадут до почти 30 долларов – вероятно, это очень неприятный сюрприз, в том числе для тех, кто принимал решение о выходе из сделки", – сообщил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов предрек России крах из-за обвала мировых цен на нефть и последовавшим за этим падением рубля. По его словам, цена на газ, которая привязана к нефти, вскоре присоединится к этому тренду.
Российские эксперты считают, что рубль продолжит обвал. "Рубль продолжит слабеть. После начала продажи валюты из ФНБ мы будем какое-то время жить при условных 43 долларах за баррель, и при такой цене 75 рублей за доллар выглядит относительно равновесным. Но рынок какое-то время вынужден будет нащупывать новый баланс, а продажи начнутся, видимо, не раньше апреля. Поэтому курс может улететь выше", – подчеркнул директор финансового центра "Сколково – РЭШ" Олег Шибанов.
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