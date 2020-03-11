В России рухнул рубль: экономисты объяснили, как выжить в такой ситуации

Рубль обвалился вслед за падением цен на нефть, которое оказалось сильнейшим с 1991 года. Однако в связи с этой ситуацией российские экономисты не советуют покупать доллар в ближайшие дни.

"Момент, когда цена была выгодной, все равно уже упущен. Лучше подождать, пока все немного успокоится, и купить, когда доллар будет стоить около 70 рублей. Тем более что у многих рублевые сбережения лежат на вкладах, и санкции за их досрочное изъятие перекроют курсовые выгоды", – сообщил глава ассоциации ACI Russia Сергей Романчук в комментарии The Bell.

Он советует не поддаваться панике и не тратить все рубли или доллары.

"Если у вас есть 500 тысяч рублей и это почти весь ваш доход, а не сбережения, просто не надо трогать эти деньги. Если вы собирались не тратить их, а копить, можно покупать валюту. Но постепенно, например, еженедельно", – заявил Романчук.

Экономист отметил, что если деньги понадобятся нескоро, то можно купить ОФЗ с погашением через три года.

"Самый простой совет – открыть банковский вклад с возможностью переоформления или досрочного снятия депозита со ставкой повыше. Если у вас обратная ситуация – есть тысяча долларов, то можно купить импортные товары, которые вы в любом случае планировали приобретать. Собирались купить условный iPhone – лучше сделать это прямо сейчас, потом будет намного дороже", – резюмировала независимый финансовый советник Наталия Смирнова.

Момент скупать доллары уже упущен

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