В России подешевел рубль: у Путина попытались укрепить курс, но безрезультатно

Курс рубля утром в среду, 8 апреля, снижается к доллару и незначительно вырос к евро.
Согласно предоставленной информации Московской биржи, курс доллара вырос на 20 копеек до 75,74 рубля, курс евро снизился на 2 копейки, до 82,27 рубля. При этом на старте торгов курс евро снижался к рублю на 11 копеек.
Как стало известно, Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 7 апреля в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на сумму 13,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 6 апреля, составлял 15,4 млрд рублей.
Также отметим, что сегодняшняя ситуация на нефтерынке также должна способствовать укреплению курса рубля. "Черное золото" дорожает в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.
Из-за разрыва договора с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).
Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.
В России резкий рост курса доллара может повысить стоимость импортной техники на 20-40%.
Падение стоимости рубля в России в марте оказалось худшим с января 2015 года.
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