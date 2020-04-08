В России подешевел рубль: у Путина попытались укрепить курс, но безрезультатно

Курс рубля утром в среду, 8 апреля, снижается к доллару и незначительно вырос к евро.

Согласно предоставленной информации Московской биржи, курс доллара вырос на 20 копеек до 75,74 рубля, курс евро снизился на 2 копейки, до 82,27 рубля. При этом на старте торгов курс евро снижался к рублю на 11 копеек.

Как стало известно, Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 7 апреля в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на сумму 13,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 6 апреля, составлял 15,4 млрд рублей.

Также отметим, что сегодняшняя ситуация на нефтерынке также должна способствовать укреплению курса рубля. "Черное золото" дорожает в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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