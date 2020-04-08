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8 апреля • обновлено в 11:37
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В России подешевел рубль: у Путина попытались укрепить курс, но безрезультатно

2.6т
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Курс рубля утром в среду, 8 апреля, снижается к доллару и незначительно вырос к евро.

Согласно предоставленной информации Московской биржи, курс доллара вырос на 20 копеек до 75,74 рубля, курс евро снизился на 2 копейки, до 82,27 рубля. При этом на старте торгов курс евро снижался к рублю на 11 копеек.

В России подешевел рубль: у Путина попытались укрепить курс, но безрезультатно

Как стало известно, Банк России продал на внутреннем рынке с расчетами 7 апреля в рамках упреждающих мер по снижению волатильности валюту на сумму 13,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 6 апреля, составлял 15,4 млрд рублей.

В России подешевел рубль: у Путина попытались укрепить курс, но безрезультатно

Также отметим, что сегодняшняя ситуация на нефтерынке также должна способствовать укреплению курса рубля. "Черное золото" дорожает в надежде на достижение новых договоренностей ОПЕК+ по сокращению добычи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
Курс валют Падение рубля в России
Место
Россия
Теги
нефть евро рубль доллар
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Рубль подешевел на 20 копеек, а фотку прилепили такую, типа Путин в axye и не знает, шо ж теперь робыть. Дешёвые, детские приёмчики для дурачья дуркаинского
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Petrova Anula
Petrova Anula
Без новой техники можно жить, у людей полно работающей прежней техники! Главное, что продукты питания не дорожают! У нас в Санкт- Петербурге цены на продукты прежние!Санкции всё таки здорово помогли укрепить продовольственную безопасность России!
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Ствшинский Богдан
Ствшинский Богдан
Как стало известно,Кому7 Ссылку в студию
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