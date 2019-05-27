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В Раде рассказали, когда отправят Кабмин в отставку

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Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос об отставке Кабинета министров в четверг, 30 мая.

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп Рады в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"На четверг, как мы договаривались на предыдущей неделе, планируется блок вопросов аграрной политики, но также, согласно закону, коллеги, мы должны рассмотреть вопрос об отставке Кабинета министров Украины", - сказал он.

Спикер напомнил, что согласно законодательству, у парламента есть 10 дней для рассмотрения этого вопроса.

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