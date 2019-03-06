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/Новости экономики

Виталий Тысячный
Виталий Тысячный
ЖурналистВсе статьи автора

В Украине задумали новую налоговую "сенсацию" для ФЛП: к чему готовиться

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В Украине предлагают создать пятую группу единого налога. Ожидается, что в нее войдут прежде всего представители IT-сферы, которые будут платить больше, при этом оставаясь официальными ФЛП.

Идея является альтернативой предыдущему проекту от Минсоцполитики, который предложил полностью запретить оформление работников IT как предпринимателей.

В чем суть, каковы подводные камни и есть ли у законопроекта шансы на успешное голосование — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

  • В Раде предложили создать 5-ю группу для ФЛП. В нее могут войти представители IT-сектора;

  • Новая система предусматривает постепенное повышение налога с 5% в 2020 году и до 10% к 2025 году;

  • Авторы идеи планируют решить две основные задачи: сохранить конкуренцию в отрасли и заставить платить больше налогов в бюджет;

  • Вероятно, проект закона не будет проголосован в парламенте. Резко против выступают иностранные партнеры Украины.

В чем суть

В Верховной Раде предложили альтернативное решение проблемы вокруг ФЛП. Так, некоторые нардепы настаивают на создании 5-й группы плательщиков единого налога. Туда должны войти ФЛП, которые предоставляют услуги в создании компьютерных игр, другого программного обеспечения, программирования, консультирования, размещение информации на веб-узлах, а также в обработке данных.

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Предлагается наращивать налоговую ставку для 5-й группы. Повышение будет постепенным, на 1% в год:

  • 5% дохода с 1 января 2020 г.,

  • 6% дохода с 1 января 2021 г.,

  • 7% дохода с 1 января 2022 г.,

  • 8% дохода с 1 января 2023 г.,

  • 9% дохода с 1 января 2024 г.,

  • 10% дохода с 1 января 2025 г.

Сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

В том случае, если доход ФЛП 5-й группы за год будет превышать 7,5 миллионов гривен, предлагается установить ставку налога в размере 15%. Аналогичный налог будет применяться, когда ФЛП на 5-й группе получает доход от видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.

Верховная Рада

Верховная Рада

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Кабинете министров Украины предложили запретить оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

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По мнению инициатора — Министерства социальной политики, такая практика используется многими работодателями в качестве легальной схемы уменьшения налогов. Поэтому отмена практики нанимать ФЛП поможет наполнить бюджет.

Какие плюсы и минусы

По словам авторов проекта, в таком подходе есть несколько достоинств:

  • IT-предпринимателям не придется бояться налоговую из-за незаконного оформления сотрудников как ФЛП;

  • Представители сектора смогут и далее пользоваться упрощенной системой налогооблажения;

  • Украинский бюджет получит больше денег, при этом IT-сфера останется конкурентоспособной.

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“Деньги приходят из-за границы, мы увеличиваем монетарную базу, больше становится валюты, которая приходит на счета. Все деньги через Национальный банк пойдут законным путем, с этого идет налог 10%. Правила для всех понятны, никто ни на кого не “наезжает”. Поступило 10 миллиардов долларов, 1 миллиард пошел в виде налогов. Тут большой плюс в чем? Деньги пришли с внешних источников, и они остаются в стране”, — пояснил OBOZREVATEL один из авторов законопроекта, народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский.

В Украине задумали новую налоговую "сенсацию" для ФЛП: к чему готовиться

Впрочем, экономист Алексей Кущ не одобряет идею нардепов. По его мнению, в нынешней налоговой политике нет системности и единого подхода ко всем налогоплатильщикам. То есть все должны быть равны.

“К чему это может привести? Условно говоря, завтра под парламент выйдут рестораторы и скажут, мол, сделайте нам 6-ю группу ФЛП. Послезавтра выйдут транспортные перевозчики и попросят сделать 7-ю. Это прецедент. И ситуация может дойти до абсурда, где каждый вид бизнеса, включая сапожников или часовщиков, будет иметь свою отдельную группу”, — пояснил нам Кущ.

Смотрите видео по теме:

Представитель IT-сектора Роман Зварич предлагает взглянуть на вопрос с нескольких сторон и проработать удобный механизм.

“Есть примеры компаний, которые нанимают людей на конкретный проект, четко определенный временными рамками, на год или два, к примеру. Есть такие компании, которые трудоустраивают без ФЛП. А есть и такие специалисты, которые часто меняют место работы и не требуют официального трудоустройства. В этой ситуации нужно работать системно, продуманно. Возможно, разграничить ФЛП-предпринимателей, работающих на краткосрочных проектах до 1 года с одним клиентом и людей, которые нуждаются в защите от нечестных работодателей", — заявил OBOZREVATEL Зварич.

Что будет с ФЛП и примут ли новые правила?

Опрошенные OBOZREVATEL нардепы сошлись во мнении, что в нынешней редакции проект закона не примут. Во-первых, в ближайшее время будет опубликован еще один законопроект с совершенно другим подходом. Как оказалось, иностранные партнеры Украины не совсем одобряют введение дополнительной группы для ФЛП.

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Во-вторых, у парламента физически нет времени заняться этим вопросом. В лучшем случае проект закона в первом чтении будет проголосован уже после президентских выборов. Затем последует длительная подготовка его ко второму, со множеством поправок. Рассмотрение затянется как минимум к началу парламентских выборов.

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Автор
Виталий ТысячныйВиталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
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Patrik Natasha
Patrik Natasha
Вибірковість у всьому, і ФОПи не виняток. Не стане Украіна багатою державою поки існують нерівні правила для розвитку бізнесу. Чим журналіст ФОП гірший від ФОП it? Чи лікар ФоП? Невже, нарешті, не можна лишити єдине, що працює і нічого від держави не просить, в спокоі?
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Козурман Андрей
Козурман Андрей
Полный бред. Во первых на каких основаниях повышать налог ? По тому что люди стараются, развиваются и начинаю работать на другие страны где платят достойную зп? Тут будет 2 варианта в случае принятия закона. Первый компании наймут больше бухгалтеров и ребята будут уже ЧП не ИТ ) либо все хорошие специалисты уедут из нашей чудной страны как и все кто хорошо разбирается в любой из отраслей
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Сами виноваты. Нечего было трындеть о своих тысячах долларов в виде ежемесячных зарплат.Во всем мире программисты, мягко говоря, среднее звено в обществе. И только у нас эти кнопкодавы-" элита","надежда нации".А врачи, продавцы, электрики ниже плинтуса. А ведь Айти ничего не производит, кроме понтов. И не спасает людей.Не дает людям товары.Зарубежом выгодно нанимать наших прогеров, они дешевле местных. Поэтому и против таких налогов
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