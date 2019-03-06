В Украине задумали новую налоговую "сенсацию" для ФЛП: к чему готовиться

В Украине предлагают создать пятую группу единого налога. Ожидается, что в нее войдут прежде всего представители IT-сферы, которые будут платить больше, при этом оставаясь официальными ФЛП.

Идея является альтернативой предыдущему проекту от Минсоцполитики, который предложил полностью запретить оформление работников IT как предпринимателей.

В чем суть, каковы подводные камни и есть ли у законопроекта шансы на успешное голосование — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Раде предложили создать 5-ю группу для ФЛП. В нее могут войти представители IT-сектора;

Новая система предусматривает постепенное повышение налога с 5% в 2020 году и до 10% к 2025 году;

Авторы идеи планируют решить две основные задачи: сохранить конкуренцию в отрасли и заставить платить больше налогов в бюджет;

Вероятно, проект закона не будет проголосован в парламенте. Резко против выступают иностранные партнеры Украины.

В чем суть

В Верховной Раде предложили альтернативное решение проблемы вокруг ФЛП. Так, некоторые нардепы настаивают на создании 5-й группы плательщиков единого налога. Туда должны войти ФЛП, которые предоставляют услуги в создании компьютерных игр, другого программного обеспечения, программирования, консультирования, размещение информации на веб-узлах, а также в обработке данных.

Предлагается наращивать налоговую ставку для 5-й группы. Повышение будет постепенным, на 1% в год:

5% дохода с 1 января 2020 г.,

6% дохода с 1 января 2021 г.,

7% дохода с 1 января 2022 г.,

8% дохода с 1 января 2023 г.,

9% дохода с 1 января 2024 г.,

10% дохода с 1 января 2025 г.

Сумма единого взноса не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

В том случае, если доход ФЛП 5-й группы за год будет превышать 7,5 миллионов гривен, предлагается установить ставку налога в размере 15%. Аналогичный налог будет применяться, когда ФЛП на 5-й группе получает доход от видов деятельности, которые не дают права применять упрощенную систему налогообложения.

Верховная Рада

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Кабинете министров Украины предложили запретить оформление сотрудников как физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

По мнению инициатора — Министерства социальной политики, такая практика используется многими работодателями в качестве легальной схемы уменьшения налогов. Поэтому отмена практики нанимать ФЛП поможет наполнить бюджет.

Какие плюсы и минусы

По словам авторов проекта, в таком подходе есть несколько достоинств:

IT-предпринимателям не придется бояться налоговую из-за незаконного оформления сотрудников как ФЛП;

Представители сектора смогут и далее пользоваться упрощенной системой налогооблажения;

Украинский бюджет получит больше денег, при этом IT-сфера останется конкурентоспособной.

“Деньги приходят из-за границы, мы увеличиваем монетарную базу, больше становится валюты, которая приходит на счета. Все деньги через Национальный банк пойдут законным путем, с этого идет налог 10%. Правила для всех понятны, никто ни на кого не “наезжает”. Поступило 10 миллиардов долларов, 1 миллиард пошел в виде налогов. Тут большой плюс в чем? Деньги пришли с внешних источников, и они остаются в стране”, — пояснил OBOZREVATEL один из авторов законопроекта, народный депутат от Блока Петра Порошенко Александр Спиваковский.

Впрочем, экономист Алексей Кущ не одобряет идею нардепов. По его мнению, в нынешней налоговой политике нет системности и единого подхода ко всем налогоплатильщикам. То есть все должны быть равны.

“К чему это может привести? Условно говоря, завтра под парламент выйдут рестораторы и скажут, мол, сделайте нам 6-ю группу ФЛП. Послезавтра выйдут транспортные перевозчики и попросят сделать 7-ю. Это прецедент. И ситуация может дойти до абсурда, где каждый вид бизнеса, включая сапожников или часовщиков, будет иметь свою отдельную группу”, — пояснил нам Кущ.

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Представитель IT-сектора Роман Зварич предлагает взглянуть на вопрос с нескольких сторон и проработать удобный механизм.

“Есть примеры компаний, которые нанимают людей на конкретный проект, четко определенный временными рамками, на год или два, к примеру. Есть такие компании, которые трудоустраивают без ФЛП. А есть и такие специалисты, которые часто меняют место работы и не требуют официального трудоустройства. В этой ситуации нужно работать системно, продуманно. Возможно, разграничить ФЛП-предпринимателей, работающих на краткосрочных проектах до 1 года с одним клиентом и людей, которые нуждаются в защите от нечестных работодателей", — заявил OBOZREVATEL Зварич.

Что будет с ФЛП и примут ли новые правила?

Опрошенные OBOZREVATEL нардепы сошлись во мнении, что в нынешней редакции проект закона не примут. Во-первых, в ближайшее время будет опубликован еще один законопроект с совершенно другим подходом. Как оказалось, иностранные партнеры Украины не совсем одобряют введение дополнительной группы для ФЛП.

Во-вторых, у парламента физически нет времени заняться этим вопросом. В лучшем случае проект закона в первом чтении будет проголосован уже после президентских выборов. Затем последует длительная подготовка его ко второму, со множеством поправок. Рассмотрение затянется как минимум к началу парламентских выборов.

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