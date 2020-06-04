В ПриватБанке произошла авария: из-за сбоя не работает часть функционала

На устранение неполадок может уйти около получаса

В четверг, 4 июня, украинцы не могут войти в мобильное приложение Приват24 из-за технического сбоя.

Об этом информирует OBOZREVATEL. Также не работает горячая линия ПриватБанка.

"Сейчас есть операции, которые нуждаются в дополнительном подтверждении. Просим дождаться соединения с оператором", – говорится в записанном сообщении. При этом сразу после этого клиентам сообщают о возникших проблемах и разъединяют.

Пользователи массово сообщают о проблеме как с обычным приложением, так и с приложением для бизнесса.

При попытке зайти в личный кабинет пользователям выдает ошибку "504" или пишет "Ошибка сервера".

"Приват24 лежит. Пишет: Request failed with status code 504", – сообщают пользователи в группе банка на Facebook.

Сбой в работе Приват24

Сбой в работе Приват24

"Да, аварийная ситуация связи. Не проходит авторизация в Приват24. Процессинг оплата картами и банкоматы работают в штатном режиме", – рассказали OBOZREVATEL в пресс-службе ПриватБанка.

В компании сначала сообщили, что устранение проблемы может занять около получаса. Затем время ликвидации аварии было уточнено.

"В связи с аварийной ситуацией сетевого оборудования ПриватБанк сообщил клиентам о временных неудобствах с недоступностью авторизации в Приват24 и звонков в контакт центр банка. По данным ПриватБанка, последствия такой аварийной ситуации будут ликвидированы в течение часа. Процессинг ПриватБанка, сеть банкоматов и оплата картами в торговой сети и интернете работает", – прокомментировала нашему корреспонденту пресс-служба банка.

Сбой в работе Приват24

Сбой в работе Приват24

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая у многих пользователей пропал домашний интернет от "Киевстар". Украинцы массово начали требовать у компании компенсацию.

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