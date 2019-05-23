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Украинцы пожаловались на сбой в Приват24: что происходит

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В четверг, 23 мая, у украинцев возникли проблемы с работой интернет-сервиса Приват24.

По данным OBOZREVATEL, на данный момент часть владельцев карт не могут попасть в Приват24 на стационарных компьютерах. При этом мобильное приложение по прежнему работает.

В пресс-службе ПриватБанка OBOZREVATEL ответили, что, по их данным, никакого сбоя сегодня не фиксировалось. Стоит отметить, что при попытке зайти на сайт Приват24 пользователю предлагается подтвердить вход с помощью приложения, но даже после подтверждения попасть в аккаунт все равно не получается.

Украинцы пожаловались на сбой в Приват24: что происходит

В отдельных случаях, если владельцу все же удалось войти в аккаунт, то информация о его текущих счетах и картах не отображается в Приват24. А по словам других пользователей, после проверки в мобильном приложении, предлагают пройти проверку по электронной почте и сменить пароль.

Украинцы пожаловались на сбой в Приват24: что происходит
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Украинцы пожаловались на сбой в Приват24: что происходит
Украинцы пожаловались на сбой в Приват24: что происходит

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 19 мая, у части пользователей возникли проблемы с работой терминалов ПриватБанка, а также сервиса Приват24.

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Место
Украина
Тег
ПриватБанк
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