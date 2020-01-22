В Польше поймали украинца с рекордной партией контрабандного угря: фото

В пункте пропуска Будомеж-Грушев на границе с Польшей поймали украинца с рекордной контрабандной партией малька редкого краснокнижного угря – 150 килограмм товара.

Об этом сообщает пресс-служба польской таможни (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Инцидент произошел 19 января. В автобусе, который въехал в Польшу, таможенники с пограничниками обнаружили коробки, которые не были задекларированы для осмотра. В них нашли 50 пластиковых контейнеров, в которых перевозили молодняк европейского угря, который находится под охраной согласно Вашингтонской конвенции CITES.

В Польше поймали украинца с рекордной партией угря gov.pl

Груз весил 150 кг. При этом стоимость одного килограмма европейского угря на черном рынке составляет 2,5 тыс. евро.

Один из пассажиров автобуса, 40-летний гражданин Украины, признался, что товар его, однако разрешения легально перевозить угорь через границу он не имел. Продукцию изъяли до конца судебного разбирательства и направили в специализированный центр.

В Польше поймали украинца с рекордной партией угря gov.pl

Таможенники отметили, что контрабанда такой крупной партии защищенного европейского угря является рекордной для Польши. Речной угорь достигает берегов Европы морскими течениями с Саргассова моря - единственного места в мире, где они размножаются. Его ловят в Португалии, Испании и Франции как для кулинарных нужд, так и для целей воспроизводства по всему Евросоюзу.

В Украине же такой угорь встречается в Днепре, Днестре и на Шацких озерах.

Европейский угорь, как вид, которому грозит вымирание, находится под охраной с июня 2007 года по CITES. Его популяция уменьшилась более чем на 90% с 1970-х годов. Речной угорь занесен в Красную книгу Украины в 2008 году.

Экспорт или импорт европейского угря в ЕС невозможен, поскольку документы CITES для этого не выдаются.

Дальнейшее расследование по этому делу проведут Подкарпатская таможня и налоговая служба в Перемышле.

В Польше поймали украинца с рекордной партией угря gov.pl

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на границе со Словакией пограничники Чопского подразделения задержали грузовик с 370 кг контрабандного героина.

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