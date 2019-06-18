В первый же день: Boeing вляпался в скандал на престижном авиасалоне

Компания Boeing в первый день авиасалона Ле Бурже во Франции не объявила ни об одном новом заказе на свои самолеты.

По данным CNBC, в то же время ее главный конкурент Airbus сообщил о заказах и опционах на 123 самолета.

Глава Boeing Деннис Мюленбург заявил, что на этом авиашоу не будет задачи собрать как можно больше заказов. По его словам, авиасалон даст возможность его компании убедить клиентов и поставщиков в том, что Boeing добивается прогресса в вопросе возвращения 737 МАХ в воздух.

Boeing cnbc.com

Также Мюлленбург отметил, что работает над восстановлением разрешения на полеты Boeing 737 MAX. В настоящее время рейсы с участием этого самолета запрещены в большинстве стран мира.

"Мы вернем его в небо, когда он будет безопасен, это самое главное", — сказал глава компании.

В свою очередь, глава Boeing Грег Смит заявил, что готов переименовать модель 737 MAX и рассматривает разные предложения.

Вместе с тем удачные сделки, если они состоятся, смогут вернуть доверие отрасли к Boeing. Всего, по прогнозам авиационных аналитиков, на нынешнем авиасалоне будет заключено 575 контрактов, 435 из которых придется на Airbus. Это гораздо меньше, чем на прошлогоднем салоне в британском Фарнборо (проходившем еще до аварий 737 MAX), где общее число сделок достигло тысячи. Тогда Boeing удалось опередить конкурента, заключив 528 договоров на общую сумму в 79 миллиардов долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

Всего по состоянию на март 2019 года с лайнерами Boeing 737 произошло 465 серьезных авиационных инцидентов, из которых 211 привели к разрушениям (катастрофам) самолетов, приведших к гибели 5400 человек.

Напомним, что после крушения в Эфиопии практически во всех странах мира уже запретили полеты Boeing 737. И более 30 компаний-операторов отказались от их эксплуатации.

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