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6 декабря • обновлено в 09:17
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В НБУ признали провал с курсом гривни

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Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.

В связи с этим Совет НБУ разработал ряд рекомендаций. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

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В частности были одобрены следующие пункты:

  • Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка.

  • Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

  • Подготовить и представить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий НБУ относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

  • Осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ.

  • Осуществить/актуализировать исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине.

  • Дать оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса относительно расчетного равновесного уровня.

  • Проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

  • Нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.

Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора

Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Теги
Национальный банк Украины гривня доллар
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