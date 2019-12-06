В НБУ признали провал с курсом гривни

Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году.

В связи с этим Совет НБУ разработал ряд рекомендаций. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

В частности были одобрены следующие пункты:

Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка.

Обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Подготовить и представить сценарий развертывания ситуаций на валютном рынке вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов ОВГЗ из Украины и план действий НБУ относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

Осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ.

Осуществить/актуализировать исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине.

Дать оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса относительно расчетного равновесного уровня.

Проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

Нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.

Совет Национального банка Украины признал неэффективной деятельность правления регулятора

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на отметке 23,93 грн/$. Это является максимальным значением за период с января 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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