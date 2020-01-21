В Минюсте задумали масштабную распродажу тюрем

Глава Министерства юстиции Денис Малюська заявил, что возглавляемое им ведомство планирует начать распродажу некоторых тюрем в Украине.

Предполагается, что часть дохода от такой процедуры пойдет не в бюджет страны, а непосредственно Минюсту. Об этом он рассказал эфире программы "Сніданок з 1+1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, значительно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем", – сказал министр.

Денис малюська анонсировал распродажу тюрем в Украине

Однако, подчеркнул он, так будет, если Министерство сможет договоримся о механизме поступления вырученных от этого средств не в общий фонд бюджета.

"Нужно, чтобы они каким-то образом аккумулировались, чтобы хоть часть можно было потратить на улучшение инфраструктуры", – добавил Малюська.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, в Украине вскоре закроют тюрьмы, создадут частные СИЗО, позволят нотариусам оформлять браки и пропишут стратегию юридической войны с Россией.

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