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В Минфине рассказали о судьбе транша МВФ для Украины

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Министерство финансов ожидает получения транша от Международного валютного фонда уже осенью этого года.

На данный момент ведутся переговоры с представителями фонда по тарифам на газ и реформированию энергетического сектора, заявила и. о. главы Минфина Оксана Маркарова в интервью The Financial Times, передает УНИАН.

"Чем быстрее мы его получим, тем лучше. Это доказывает, что мы продвигаемся по нашей программе реформ, это очень хороший сигнал для инвесторов. Под любым углом, очень важно, чтобы мы были в программе", – отметила Маркарова.

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И.о. министра финансов также пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и подчеркнула, что ситуация по выплате государственного долга остается под контролем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе последних переговоров, Международный валютный фонд выдвинул Украине требование повысить цены на газ для населения до 11,47 грн за кубометр уже в октябре текущего года. Сейчас украинцы платят 6,96 грн за кубометр. Таким образом, к осени цены на голубое топливо могут вырасти на 65%.

При этом 30 мая Кабинет министров продлил действие специальных обязательств НАК "Нафтогаз Украины" на поставки населению и предприятиям теплокоммунэнерго природного газа без изменения текущих цен.

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на Обозревателе.

Тема
транш МВФ
Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Объекты
МВФМинистерство финансов
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