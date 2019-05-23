В Харькове люди Кернеса "продавили" скандальные тарифы: что происходит

Исполнительный комитет Харьковского городского совета 22 мая в третий раз утвердил многострадальные тарифы на проезд в электротранспорте (метро, ​​трамваях и троллейбусах). У мэра города, члена команды Петра Порошенко Геннадия Кернеса скандальную ситуацию объясняют неосведомленностью, которая существовала касательного этого вопроса ранее.

В частности, заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов пояснил, что документом впервые предлагается установить тариф для юридических лиц, то есть субъектов хозяйствования, передает "МедиаПорт".

Такая система, утверждает чиновник, совсем новая, и поэтому сами чиновники только учатся с нею работать.

Геннадий Кернес Vgorode.ua

"Изменилась организация работы! Мы переходим в новый закон об электронном билете. С этим раньше никто не работал. Мы ведь тоже учимся", – сказал Водовозов.

Необходимость утверждения тарифов, на уровне 6 грн в трамваях, троллейбусах и 8 грн – в метро, объясняется в мэрии тем, что проекты "приобрели характер регуляторного акта и прошли всю соответствующую процедуру".

"Стало понятно, что имел в виду Геннадий Кернес на сессии в апреле, когда говорил депутату горсовета, представителю антикоррупционного центра Игорю Черняку: "Я бы не спешил с выводами, которые делаете вы", – отметили в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что приближенные к одиозному городскому голове Харькова Кернесу лица открыли в Чехии предприятия-прокладки, которые зарабатывают на горбюджете.

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