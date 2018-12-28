В Госпродпотребслужбе назвали три важнейших закона 2018 года

В этом году Верховная Рада приняла три важнейших для украинских потребителей закона. В первую очередь парламентом был отменен мораторий на проверки пищевых бизнесов.

Об этом ObozTV рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. По его словам, ранее этот запрет привел к засилью в Украине социально-безответственных бизнесменов. Однако теперь с 1 января успешно осуществляется государственный контроль пищевого рынка.

"Во-вторых, был принят закон про госконтроль сферы безопасности пищевых продуктов. Благодаря ему, без предупреждения и без согласования, на основании обращения гражданина-потребителя, компетентный орган Госпродпотребслужбы отныне может реагировать и применять соответствующие средства", – добавил Рубан.

Третьим важнейшим законом, принятым в этом году, по его мнению, стал "закон об информационном пространстве". Документ обязывает указывать при маркировке все ингредиенты на продуктах питания.

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"И на сегодняшний день любой орган, который будет проводить проверку соответствия данного товара, будет сличать маркировку и лабораторное исследование на соответствие всех показателей", – пояснил чиновник.

Ранее в эфире ObozTV эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко назвала три самых опасных новогодних продукта. На первом месте – рыбные блюда.

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