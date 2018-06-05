В Европе арестовали активы "Газпрома" из-за "Нафтогаза"

Голландский суд удовлетворил ходатайства НАК "Нафтогаз Украины" об аресте долей российского газового монополиста "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях.

Соответствующие ходатайства были поданы для обеспечения права украинской компании на получение 2,6 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, говорится на сайте "Нафтогаза".

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями", – заявили представители НАК.

В то же время в украинской компании отмечают, что отказ подконтрольных "Газпрому" компаний на сотрудничество никак не повлияет на арест активов.

Кроме того, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что "Газпром" действует недобросовестно.

"Нафтогаз" применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от "Газпрома" присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".

2 марта в "Газпроме" заявили о намерении расторгнуть действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон.

30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста 2,6 млрд долларов долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.