В ЕС заговорили о торговой войне с США из-за Трампа

Германия считает, что американские спецпошлины на европейские сталь и алюминий могут привести к торговой войне.

"Я не хочу, чтобы между Европой и США началась торговая война", – заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер, передает Deutsche Welle.

Альтмаер подчеркнул, что заинтересован в выработке Германией стали по конкурентным ценам, и добавил, что желал бы такого и Соединенным Штатам.

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Немецкий министр отметил важность диалога с США относительно запланированных Вашингтоном торговых пошлин.

Также Альтмайер подчеркнул, что Европа не даст Соединенным Штатам разделить себя, однако не выразил уверенности, что до конца недели Вашингтону и Брюсселю удастся договориться.

Как сообщал "Обозреватель", 8 марта президент США Дональд Трамп подписал закон об увеличении пошлин на импорт в страну стали и алюминия.