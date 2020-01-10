Выплаты сократят, а начальству розвяжут руки: как "Слуга народа" хочет изменить трудовой кодекс

На сайте Верховной Рады опубликован скандальный законопроект "о труде", который предусматривает возможность увольнять сотрудника по инициативе работодателя. Он вводит понятие ненормированный рабочий день, сокращает выплаты работникам за работу сверхурочно и существенно бьет по трудовым правам.

Подробнее о том, что же собирается поменять правительство и парламент в сфере трудовых отношений – читайте в OBOZREVATEL.

Главное:

В законопроекте прописывается понятие "трудовые отношения" и вводится 7 разных типов Трудового кодекса, которые подстроены под разные виды занятости.

В законопроекте сохраняются базовые социальные гарантии в сфере труда, а также гарантии для беременных и женщин в декрете.

Однако прописывается возможность для работодателя уволить сотрудника по желанию самого работодателя.

Кроме этого уменьшается размер компенсации за работу в выходные и праздничные дни, а обязательные выходные в неделю сокращаются до одного.

Вводится медиация в сфере трудовых отношений и создается Государственная инспекция труда.

Что такое трудовой договор и его типы

В законопроекте прописывается понятие "трудовые отношения" – это отношения между работником и работодателем, предусматривающие исполнение по поручению, под руководством и контролем работодателя лично работником за вознаграждение определенной работодателем работы.

В случае принятия законопроекта, работник и работодатель будут обязаны заключить трудовой договор. Это соглашение, по которому сотрудник обязуется лично выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по этому соглашению, своевременно и в полном объеме выплачивать заработную плату и обеспечивать надлежащие условия труда.

Трудовой договор должен быть заключен в письменном виде. Соглашение, заключенное в электронном виде с применением е-подписи тоже будет приравниваться к письменному. Всего будет семь видов договоров:

Бессрочный – (промышленность, бюджетная сфера, госслуба, банковский сектор и т.д.);

Строчный – до 5 лет (любая сфера - для выполнения конкретных работ или задач);

Краткосрочный – до 2 месяцев (строительная сфера, бизнес или вместо гражданско-правовых договоров по выполнению работ или оказание услуг);

Сезонный – до 8 месяцев (сельское хозяйство, туризм и рекреация, сфера услуг);

С нефиксированным рабочим временем (технологии, услуги, креативная индустрия, по сути фриланс);

Ученический – до 6 месяцев (дает возможность объединять работу и учебу);

С домашним работником (Домашний труд: уборка, приготовление пищи, уход за детьми и т.д.).

Работа в Украине

В самом договоре, помимо наименования и реквизитов компании, которая вас берет на работу, должны быть прописаны следующие пункты:

права и обязанности сторон трудового договора;

характеристика или описание выполняемой работы;

дата начала выполнения работы;

срок действия;

информация об ознакомлении с коллективным договором (в случае его заключения);

продолжительность оплачиваемого отпуска;

ответственность сторон;

условия оплаты труда (в частности, структура заработной платы, размер ее составляющих, сроки и порядок ее выплаты);

продолжительность рабочего времени и времени отдыха;

сроки сообщение о прекращении трудового договора, размер компенсационных выплат в случае досрочного прекращения трудового договора по инициативе работодателя.

Действие договора может быть приостановлено на определенное время, например, в случае призыва на строковую службу, на время участия в законном страйке или же выполнение государственных или общественных работ. При этом, ваша зарплата будет сохранена полностью или частично, если это предусмотрено трудовым или коллективным договором.

Разорвать трудовой договор можно по согласию сторон, по инициативе работника или работодателя или по независимым от воли сторон основаниям.

Работник может разорвать трудовой договор по собственной инициативе, предупредив работодателя не меньше, чем за две недели. Но в договоре также могут быть прописаны уважительные причины, по которым работник может требовать его уволить в определенный срок.

Работодатель может уволить сотрудника, как по собственной инициативе, так и в связи нарушением с его стороны. В последнем случае, работодатель должен предупредить о своем решение работника в указанный законом срок:

не менее 15 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет не более 6 месяцев.

не менее 30 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 6 месяцев

не менее чем за 60 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более пяти лет

не менее чем за 90 дней - если сумма периодов работы работника у этого работодателя составляет более 10 лет.

При обоюдном согласии, этот срок можно уменьшить или вообще заменить денежной компенсацией в размере не меньше среднедневного заработка за один рабочий день.

Впрочем, работодатель может без согласия работника заменить сроки предупреждения денежной компенсацией, которая определена трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка за один рабочий день.

К такой норме специалисты в сфере труда относятся двояко, с одной стороны эта статья больше защищает бизнес, но если действительно будут соблюдены условия с заблаговременным предупреждением работника, или денежной компенсацией то это возможно.

С другой стороны, 15 дней – это очень маленький срок для предупреждения, считает эксперт в сфере трудоустройства Юлия Дрожжина.

"15 дней – это мало. По статистике, для поиска работы нужно два месяца, и было бы более гуманно все же расширить эту норму на этот период. И в таком случае претензии к этому пункту можно было бы минимизировать", – сказала она в комментарии OBOZREVATEL.

Компенсация в виде двойного оклада за эти 15 или больше дней, о чем писалось выше, в случае увольнения сотрудника без его согласия в тот же день, тоже будет слабым утешением для работника, учитывая тот факт, что рассчитываться она будет из официальной зарплаты.

"Почти половина людей у нас работает с серыми зарплатами. И эта финансовая компенсация, скорее всего, будет выплачиваться из официальной ставки. Фактически, будет выплачено не очень много", – добавила Дрожжина.

Сколько часов будем работать

Законопроектом определяется, что нормальная продолжительность рабочего времени составляет 40 часов в течение каждого семидневного периода. Продолжительность рабочего дня определяется работодателем и представителем работником и прописывается в трудовом договоре. Все, что вы отработали свыше установленного время, будет считаться сверхурочной работой.

На сокращенное рабочее время – 36 часов в течение каждого семидневного периода – могут рассчитывать работники в возрасте от 16 до 18 лет, беременные, работники, с вредными и тяжелыми условиями труда.

Законопроектом также предлагается узаконить работу в ночное время суток, дистанционную работу, и работу с гибким графиком.

Работа с гибким графиком

Как и ранее, сотрудники могут привлекаться к работе в выходные и праздничные дни, но только в исключительных случаях, определяемых трудовым договором. Работа в выходной день может по соглашению сторон компенсироваться предоставлением другого дня отдыха или компенсацией.

Законопроектом устанавливается, что денежная компенсация за работу в выходные должна составлять не менее 20 процентов ставки. Для сравнения, в действующем КЗоТе определяется двойная ставка.

Как будем отдыхать

Тут остановимся на основных нововведениях, помимо привычного времени на обед и отдых, для женщин имеющих детей в возрасте до полутора лет, кроме общего перерыва для отдыха и питания, даются дополнительные перерывы для кормления ребенка.

Перерывы предоставляются каждые три часа, и их продолжительность должна быть не менее получаса за один раз. Если у вас двое или больше грудных детей, продолжительность перерыва увеличивается как минимум еще на полчаса. Само собой, время вашего отсутствия должно быть оплачено.

Вроде неплохая норма, но специалисты увидели в ней угрозу, которая только усилит дискриминацию в трудовой сфере в отношении молодых мам.

"По факту за эти полчаса женщина не успеет съездить домой или детскую комнату, покормить ребенка и провести с ним время. А для работодателя это риск, потому что женщина будет уделять меньше времени работе", – сказала Дрожжина.

Этот пункт может стать еще одним поводом для потенциального работодателя не связываться с женщинами детородного возраста, считает она.

Что касается ежедневного отдыха, он должен составлять не менее 12 часов в течение каждых 24 часов. На этой норме уже успели поспекулировать противники нового законопроекта, утверждая, что работодатели будут заставлять своих сотрудников работать по 12 часов в сутки.

Работа сверхурочно

В действительности же, как писалось ранее, законом предусматривается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в течение каждого семидневного периода, и эта норма никуда не девается.

На законодательном уровне только устанавливается, что сверхурочно работник не может работать больше 12 часов в течение каждых 24 часов. Естественно, за сверхурочные часы, а также за работу в выходные или праздничные дни полагается отдельная плата, которая будет прописана в трудовом договоре.

Интересно в законопроекте получается с обязательными выходными, новый документ предлагается установить, еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) не менее 24 часов в течение каждого семидневного периода.

Сейчас же установлена продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов. А значит, если законопроект "о труде" будет принят, обязательным станет только один выходной вместо двух.

В законе сохраняется 24-дневный оплачиваемый отпуск. А для работников, которые не достигли 18-летнего возраста, он увеличивается до 31 дня.

Дополнительно предоставляется отпуск для сотрудников, которые получают образование – от 10 до 40 дней на момент аттестаций, сессий, защиты диплома и так далее.

Для беременных предоставляется отпуск в размере 70 календарных дней до предполагаемой даты родов, указанной в медицинском заключении, и не менее 56 после.

По желанию матери или отца ребенка в возрасте до 3-х лет работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Трудовые споры и контроль за соблюдением трудового законодательства

В судебном порядке трудовые споры между работником и работодателем рассматриваются местными и апелляционными судами, а также Верховным Судом. Но также вводится медиация в сфере трудовых отношений.

Работа в Украине

Медиация может проводиться в случае возникновения трудового спора как до обращения в суд, так и во время судебного производства. Стороны трудовых отношений могут обратиться к процедуре медиации для разрешения спора во внесудебном порядке на любой стадии судебного производства.

За соблюдением трудового законодательства теперь будет следить Государственная инспекция труда.

Сотрудники инспекции будут иметь право беспрепятственно без предварительного уведомления в любое время посещать любые рабочие места для проведения проверок, вносить работодателям обязательные для исполнения письменное требование или предписание по устранению выявленных нарушений трудового законодательства и тому подобное.

Кстати, что касается профсоюзов, то об их правах в законопроекте речи не идет. Пока вместо них упоминаются некие представители работников, но их полномочия также не указываются.

Фактическую отмену профсоюзов Дрожжина называет это одним из слабых мест законопроекта: "Их функции ограничиваются. Например, что в определенных случаях человек не может быть уволен по инициативе работодателя без согласования с профсоюзом. Сейчас в законопроекте этого уже нет, и люди становятся менее защищенными".

Впрочем, проблему с профсоюзами обещают решить ко второму чтению, но несмотря на это Международная конфедерация профсоюзов ITUC выступила против нового проект КЗоТа и считает, что он разработан Кабмином и "Слугой народа"в интересах корпораций и олигархов и против работающих.

Смотрите видео по теме:

Генеральный секретарь ITUC Шаран Барроу заявил: "Правительство Украины встает на сторону олигархов и многонациональных корпораций против рабочих, общественности и профсоюзов. Глобальные союзы будут стоять плечом к плечу с нашими сестрами и братьями в Украине".

Так, согласно опубликованному заявлению, документ, который разработал Кабинет министров Алексея Гончарука, приведет к:

работе сверхурочно, повышению длительности рабочего дня с 8 часов;

легкому увольнению без причины;

заключению краткосрочных трудовых договоров;

отмене некоторых социальных гарантий (в частности, для матерей);

переводу на другие должности без согласия сотрудника.

В конфедерации утверждают, что законопроект был внесен без консультаций с профсоюзами, а сам документ нарушает несколько конвенций Международной организации труда.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram