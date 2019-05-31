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/Новости экономики

"Увеличивают риски": в России крупная компания забила тревогу из-за санкций

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Компания "Атомэнергопром", которая входит в "Росатом" и контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли, сообщила о росте рисков ведения бизнеса в России из-за санкций.

Антироссийские санкции и введенные в ответ ограничения со стороны РФ привели к увеличению экономической неопределенности, сообщает "Коммерсант".

В частности, выросла волатильность на рынках капитала, упал курс рубля, сократились объемы иностранных и внутренних прямых инвестиций.

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"Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным… Продолжающееся санкционное давление на российских граждан и юридических лиц в целом усиливает неопределенность в возможности реализации конкретных экономических проектов", – резюмировали в "Атомэнергопроме".

"Увеличивают риски": в России крупная компания забила тревогу из-за санкций

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

"Увеличивают риски": в России крупная компания забила тревогу из-за санкций

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло....а что там с украинскими компаниями?))Они есть?????
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А последнюю картинку с решениями европарламента, который типа "ударил по России", это чтобы было не только смешно, но и наглядно? Синцов сидит, миссии ОБСЕ с патрулями не наблюдается, право "вето", ну на то оно и право, чтобы им пользоваться, что Россия и делает, когда считает нужным. Впрочем, как это делают и другие страны. Северный поток достраивают. Моряки сидят. Все порты открыты для российских кораблей.
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Kirlackaj Viola, помнишь, путя говорил: " Курочка по зернышку - тук, тук, тук..."
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