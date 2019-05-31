"Увеличивают риски": в России крупная компания забила тревогу из-за санкций

Компания "Атомэнергопром", которая входит в "Росатом" и контролирует все гражданские активы российской атомной отрасли, сообщила о росте рисков ведения бизнеса в России из-за санкций.

Антироссийские санкции и введенные в ответ ограничения со стороны РФ привели к увеличению экономической неопределенности, сообщает "Коммерсант".

В частности, выросла волатильность на рынках капитала, упал курс рубля, сократились объемы иностранных и внутренних прямых инвестиций.

"Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным… Продолжающееся санкционное давление на российских граждан и юридических лиц в целом усиливает неопределенность в возможности реализации конкретных экономических проектов", – резюмировали в "Атомэнергопроме".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России на полгода, до 31 июля 2019-го. Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

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