Устраивал пытки и вымогал деньги: правозащитница рассказала о президентстве Саакашвили

Председатель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе утверждает: при Саакашвили Грузия заняла первое место в мире по количеству заключенных. В тюрьмах пытали, правозащитников подкупали, людей били просто на улицах.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Вот несколько важных цитат из интервью Какабадзе: "У нас были пытки и бесчеловечное обращение. Когда спрашивают, с чем можно сравнить режим Саакашвили, - я отвечаю, что его можно сравнить с фашизмом. Также он был похож на 30-е годы советского периода, когда, вы знаете, что миллионами людей расстреливали. Так происходило и в Грузии".

"Как только он взял всю власть в свои руки, что произошло? Закрылись почти все телеканалы, которые были независимыми и освещали события по всей Грузии. Остались только маленькие каналы, которые не могли сформировать какое-то мнение. Были закрыты все независимые газеты, журналы".

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"Вначале, как только он пришел, у нас было 5 700 заключенных. Через год их стало 12 000. А во время правления Саакашвили было от 25 000 до 30 000 заключенных. Именно поэтому мы были на первом месте по количеству заключенных в мире".

"Он создал неофициальные фонды, и вынуждал людей, у которых было какое-то имущество или деньги, переводить туда свои средства. Это были фонды, которые назывались "На развитие прокуратуры, "На развитие МВД".

"Он создал неофициальные фонды, и вынуждал людей, у которых было какое-то имущество или деньги, переводить туда свои средства", – говорит Нана Какабадзе.

"Во время Саакашвили был государственный рэкет, не существовало независимого бизнеса – все контролировал он. Да, он создал эффектные механизмы, чтобы человек мог быстро зарегистрировать фирму, но весь бизнес контролировал только он и его команда".

Кроме того, Саакашвили устроил настоящую расправу над оппозицией. В 2009-м в Тбилиси и Батуми были арестованы члены "Демократического движения" экс-спикера Нино Бурджанадзе – самой активной противницы президента Михаила Саакашвили

Оппонентов экс-президент сажал в тюрьмы, где их жестоко пытали и издевались над ними. В 2012-м в сети появилось видео, где в одной из тюрьм заключенного насиловали веником. После этого этот предмет стал символом борьбы с режимом Саакашвили. В Грузии за все указанные преступления Саакашвили лишили грузинского гражданства и заочно осудили.

Как писал OBOZREVATEL, на своей странице в Facebook Михеил Саакашвили подтвердил информацию и заявил, что у него уже была содержательная беседа с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Бывший президент Грузии подчеркнул, что поддерживал Зеленского еще со времен выборов.

Социальные сети буквально разрываются от новости о том, что Саакашвили может войти в состав украинского правительства. Многие пользователи отмечают, что бывшего главу Грузии уже пытались привлечь к реформированию страны, но эффекта не последовало.

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