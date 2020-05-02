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3 мая • обновлено в 22:28
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Марина Петик
Марина Петик
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Украину ждет 10 лет засух и ураганов: продукты серьезно подорожают, воды не будет хватать. Эксклюзив

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Аномальная зима без снега, засуха и пыльные бури, а вслед за ними – лесные пожары. Нынешний год стал настоящим предвестником глобального изменения климата для Украины.

Чего нам ждать от природы дальше и как все это повлияет на экономику страны? Эксперты прогнозируют повышение цен на хлеб, картошку и овощи уже в нынешнем году. Но на этом беды могут не закончиться.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Украина может превратиться в Аризону

Эколог Александр Соколенко считает, что причины нынешних бурь – аномально теплая зима и засуха. "Зима без снега, в марте дождей вообще не было, в апреле без капли дождя остались север и северо-запад страны. Леса и поля высыхают, почва превращается в пыль. А ураганный ветер все это разносит и поднимает в воздух, формируя пыльные облака", – говорит OBOZREVATEL Соколенко.

По мнению эколога, уже появляются локальные пустыни. "В Черниговской области, под Нежином, земля превратилась в сухой песок. В этом виновны и фермеры, арендаторы земель. Они тут пахали, выращивали растения, которые сильно обедняют почву – подсолнечник, рапс – а когда земля перестала плодородить, просто ее бросили. От земли остались только минеральные составляющие. И этот песок разносится по округе", – поясняет эколог.

Поля в Черниговской области после пыльной бури

Поля в Черниговской области после пыльной бури

Facebook Игоря Кибальчича

Преподаватель Киевского национального университета Сергей Снижко опубликовал фото со спутника – вид земной поверхности в пустынях американского штата Аризона и на Черниговщине. На обоих снимках земля пересушена и потрескалась. "Разница, как видим, незначительная. В условиях засухи неправильная обработка грунтов, культивирование монокультур, уничтожение грунтоукрепляющих растений, уничтожение лесополос приводят к пыльным бурям, которые уничтожают верхний плодородный слой, становятся причиной низкого урожая".

"Если так дальше пойдет, то нужно пересматривать локации для выращивания пшеницы и других культур. Придется смещаться на север. Это касается и деревьев. В Полесье, например, гибнет сосна", – говорит Соколенко.

По словам синоптика Харьковского гидрометцентра Игоря Кибальчича, из-за изменения климата на юге Украины могут появиться пустыни. Под угрозой три области – Николаевская, Одесская и Херсонская.

10 лет нас ждут засухи и ураганы

Заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова предупреждает – погодные условия, которые наблюдаем сейчас, будут в Украине в ближайшее десятилетие. Засухи, штормовые ветра, резкое колебание температур.

Пыльная буря в Киеве

Пыльная буря в Киеве

РБК

"В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", – говорит Мартазинова.

По ее словам, на климат сейчас влияют два больших фактора.

"Первый. Сейчас над территорией Украины проходит так называемая теплая полоса. Она тянется от самого Крыма вдоль Днепра и за пределы нашей страны, до Архангельска. Как объяснили нам геологи, полоса лежит на древнерусском разломе. И берет тепло она не из атмосферы, а из недр земли. Полоса привязана к месту, она устойчива, и на территории, где она находится, будет засуха", – поясняет OBOZREVATEL Мартазинова.

Эта полоса – словно гора: она не пускает к нам влажные массы, идущие с запада, с Атлантики. Вдоль полосы как с одной стороны, так и с другой скапливаются воздушные массы с контрастными температурами, образуя фронты. И когда вдруг полоса перестает выдавать тепло, фронты встречаются и на территории Украины образуются штормы.

"Этот процесс определяет наше будущее в отношении климата. Территории вдоль Днепра будут высушиваться", – подчеркивает Мартазинова.

Второй фактор – атмосферная циркуляция. По словам климатолога, она резко отличается от того, что было в середине прошлого века.

"Циркуляция становится более обостренной, чего раньше не было. Она держит все процессы у поверхности земли. Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Раньше перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит из верхних слоев атмосферы", – поясняет Мартазинова.

Вместе с тем, холодные зимы никуда от нас не делись. Они будут, хоть и нечасто.

Еда подорожает на 10-15%, но есть варианты

Как изменения климата могут повлиять на экономику страны?

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в этом году нас ждет неурожай, а вместе с тем – повышение цен на хлеб и картофель.

"Уже сегодня есть четкое понимание того, что из-за погодных условий этот год будет неурожайным. Мы будем иметь жаркое и засушливое лето. По предварительным оценкам урожай зерновых будет на 18% ниже, чем в прошлом году, примерно 60 млн тонн. Хлеб подорожает в связи с повышением цен на зерно", – объясняет OBOZREVATEL Пендзин.
Картофель в этом году подорожает

Картофель в этом году подорожает

ZP Today

Кроме того, на урожай овощей, особенно картофеля, повлиял карантин. "Мы не посадили овощи борщевого набора. 98% картофеля у нас в стране производят сами украинцы. Но если сельские жители смогли посадить свои огороды, то горожане не смогли добраться до своих дачных участков из-за карантина и отсутствия транспорта. Поэтому в этом году картошки будет меньше, а цена на нее возрастет", – говорит экономист.

По мнению Пендзина, в этом году цена на продукты увеличится на 10-15%. "Это предварительные оценки, потому что весенне-полевые работы еще не закончены. Хотя мировые цены на продовольствие падают, так как резко сократился спрос со стороны бизнеса: не работают кафе, рестораны, бары, фаст-фуды. На мировых рынках сахар и растительное масло подешевели на 12%. Но ООН бьет тревогу: в этом году больше людей будут голодать. Ведь год неурожайный, тяжелые погодные условия и из-за карантина многие страны не успели полностью все посеять. Поэтому цена на продовольствие пойдет вверх", – поясняет Пендзин.

Климатические изменения могут отразиться и на других сферах экономики. Экономист Борис Кушнир говорит: "Например, если произойдет существенное потепление, то вырастут траты на электроэнергию из-за кондиционеров. Уменьшится количество дешевой электроэнергии. Ведь уровень воды в реках будет падать, и у ГЭС не будет возможности вырабатывать дешевую электрику", – говорит OBOZREVATEL Кушнир.

Из-за засухи зерно и хлеб подорожают

Из-за засухи зерно и хлеб подорожают

Главком

Также из-за обмеления рек крупные города могут испытывать недостаток воды.

Но есть и противоположные факторы. Кушнир также прогнозирует, что в связи с падением цен на нефть аграрная продукция может подешеветь. "Это будет не в этом году, тут уже понятно, что цены будут расти. Но в дальнейшем из-за цены на нефть цены будут стабильно падать".

Аграриям придется вкладываться в орошение и защиту урожая

Кушнир успокаивает – из-за повышения температур голода не будет. Правда, из-за засух бизнесу придется серьезно вкладываться в системы орошения, чтобы иметь стабильный урожай.

"Мы находимся на том этапе цивилизации, когда технологии дают возможность обеспечивать стабильное производство сельхозпродукции. Большие игроки аграрного сектора давно имеют семена и удобрения, а также систему капельного орошения, способные обеспечить стабильный рост урожая и в условиях засухи", – говорит Кушнир.

Фермерам придется вкладывать деньги, чтобы вырастить урожай во время засухи

Фермерам придется вкладывать деньги, чтобы вырастить урожай во время засухи

Гранекс Черкассы

Остальным представителям сельского хозяйства придется пересмотреть технологии и обзавестись системами капельного орошения. "Благодаря этому можно обеспечить стабильное выращивание овощей и в условиях засухи", – говорит экономист.

Кроме того, у фермеров появится еще одна проблема – как защитить урожай от градов, ураганов и смерчей. К тому же засуха и неоправданное земледелие будут уничтожать плодородные почвы, в их восстановление также придется вкладывать средства.

Все эти проблемы необходимо решать уже сейчас. Судя по прогнозам климатолога, времени у нас нет. Изменения климата только набирают обороты, и мы находимся в начале длительного пути борьбы с непривычными для нас природными явлениями.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Место
Украина
Теги
Засуха ураган погода климат цены
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Комментарии
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
А потом на Землю упадёт астероид и все умрут:)
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
церынок малята.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Ну Крыму тогда вообще 3,14зда
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Колесніченко Сергій
Колесніченко Сергій
Kарлова Вера, От тугодумия лечит голод и труд в поте лица. Только в "раше" надеются на "царя".
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Kарлова Вера
Kарлова Вера
Петрова Ольга, а прoблемы то пообещали только Украине. Про Крым там ни пол слова. Ваши то проблемы никто решать не станет, так что перечитай то, что ты написала. Это про xoxляндию, и так вам и надо.
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