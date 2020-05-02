Украину ждет 10 лет засух и ураганов: продукты серьезно подорожают, воды не будет хватать. Эксклюзив

Аномальная зима без снега, засуха и пыльные бури, а вслед за ними – лесные пожары. Нынешний год стал настоящим предвестником глобального изменения климата для Украины.

Чего нам ждать от природы дальше и как все это повлияет на экономику страны? Эксперты прогнозируют повышение цен на хлеб, картошку и овощи уже в нынешнем году. Но на этом беды могут не закончиться.

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Украина может превратиться в Аризону

Эколог Александр Соколенко считает, что причины нынешних бурь – аномально теплая зима и засуха. "Зима без снега, в марте дождей вообще не было, в апреле без капли дождя остались север и северо-запад страны. Леса и поля высыхают, почва превращается в пыль. А ураганный ветер все это разносит и поднимает в воздух, формируя пыльные облака", – говорит OBOZREVATEL Соколенко.

По мнению эколога, уже появляются локальные пустыни. "В Черниговской области, под Нежином, земля превратилась в сухой песок. В этом виновны и фермеры, арендаторы земель. Они тут пахали, выращивали растения, которые сильно обедняют почву – подсолнечник, рапс – а когда земля перестала плодородить, просто ее бросили. От земли остались только минеральные составляющие. И этот песок разносится по округе", – поясняет эколог.

Поля в Черниговской области после пыльной бури Facebook Игоря Кибальчича

Преподаватель Киевского национального университета Сергей Снижко опубликовал фото со спутника – вид земной поверхности в пустынях американского штата Аризона и на Черниговщине. На обоих снимках земля пересушена и потрескалась. "Разница, как видим, незначительная. В условиях засухи неправильная обработка грунтов, культивирование монокультур, уничтожение грунтоукрепляющих растений, уничтожение лесополос приводят к пыльным бурям, которые уничтожают верхний плодородный слой, становятся причиной низкого урожая".

"Если так дальше пойдет, то нужно пересматривать локации для выращивания пшеницы и других культур. Придется смещаться на север. Это касается и деревьев. В Полесье, например, гибнет сосна", – говорит Соколенко.

По словам синоптика Харьковского гидрометцентра Игоря Кибальчича, из-за изменения климата на юге Украины могут появиться пустыни. Под угрозой три области – Николаевская, Одесская и Херсонская.

10 лет нас ждут засухи и ураганы

Заведующая отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Института гидрометеорологии Вазира Мартазинова предупреждает – погодные условия, которые наблюдаем сейчас, будут в Украине в ближайшее десятилетие. Засухи, штормовые ветра, резкое колебание температур.

Пыльная буря в Киеве РБК

"В ближайшие 10 лет мы не сдвинемся с этой точки, улучшения не будет", – говорит Мартазинова.

По ее словам, на климат сейчас влияют два больших фактора.

"Первый. Сейчас над территорией Украины проходит так называемая теплая полоса. Она тянется от самого Крыма вдоль Днепра и за пределы нашей страны, до Архангельска. Как объяснили нам геологи, полоса лежит на древнерусском разломе. И берет тепло она не из атмосферы, а из недр земли. Полоса привязана к месту, она устойчива, и на территории, где она находится, будет засуха", – поясняет OBOZREVATEL Мартазинова.

Эта полоса – словно гора: она не пускает к нам влажные массы, идущие с запада, с Атлантики. Вдоль полосы как с одной стороны, так и с другой скапливаются воздушные массы с контрастными температурами, образуя фронты. И когда вдруг полоса перестает выдавать тепло, фронты встречаются и на территории Украины образуются штормы.

"Этот процесс определяет наше будущее в отношении климата. Территории вдоль Днепра будут высушиваться", – подчеркивает Мартазинова.

Второй фактор – атмосферная циркуляция. По словам климатолога, она резко отличается от того, что было в середине прошлого века.

"Циркуляция становится более обостренной, чего раньше не было. Она держит все процессы у поверхности земли. Происходят резкие перепады температур в течение одного месяца. Неделя холода, неделя тепла. Раньше перепады были более плавными, более размытыми. Вся эта неустойчивость приходит из верхних слоев атмосферы", – поясняет Мартазинова.

Вместе с тем, холодные зимы никуда от нас не делись. Они будут, хоть и нечасто.

Еда подорожает на 10-15%, но есть варианты

Как изменения климата могут повлиять на экономику страны?

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в этом году нас ждет неурожай, а вместе с тем – повышение цен на хлеб и картофель.

"Уже сегодня есть четкое понимание того, что из-за погодных условий этот год будет неурожайным. Мы будем иметь жаркое и засушливое лето. По предварительным оценкам урожай зерновых будет на 18% ниже, чем в прошлом году, примерно 60 млн тонн. Хлеб подорожает в связи с повышением цен на зерно", – объясняет OBOZREVATEL Пендзин.

Картофель в этом году подорожает ZP Today

Кроме того, на урожай овощей, особенно картофеля, повлиял карантин. "Мы не посадили овощи борщевого набора. 98% картофеля у нас в стране производят сами украинцы. Но если сельские жители смогли посадить свои огороды, то горожане не смогли добраться до своих дачных участков из-за карантина и отсутствия транспорта. Поэтому в этом году картошки будет меньше, а цена на нее возрастет", – говорит экономист.

По мнению Пендзина, в этом году цена на продукты увеличится на 10-15%. "Это предварительные оценки, потому что весенне-полевые работы еще не закончены. Хотя мировые цены на продовольствие падают, так как резко сократился спрос со стороны бизнеса: не работают кафе, рестораны, бары, фаст-фуды. На мировых рынках сахар и растительное масло подешевели на 12%. Но ООН бьет тревогу: в этом году больше людей будут голодать. Ведь год неурожайный, тяжелые погодные условия и из-за карантина многие страны не успели полностью все посеять. Поэтому цена на продовольствие пойдет вверх", – поясняет Пендзин.

Климатические изменения могут отразиться и на других сферах экономики. Экономист Борис Кушнир говорит: "Например, если произойдет существенное потепление, то вырастут траты на электроэнергию из-за кондиционеров. Уменьшится количество дешевой электроэнергии. Ведь уровень воды в реках будет падать, и у ГЭС не будет возможности вырабатывать дешевую электрику", – говорит OBOZREVATEL Кушнир.

Из-за засухи зерно и хлеб подорожают Главком

Также из-за обмеления рек крупные города могут испытывать недостаток воды.

Но есть и противоположные факторы. Кушнир также прогнозирует, что в связи с падением цен на нефть аграрная продукция может подешеветь. "Это будет не в этом году, тут уже понятно, что цены будут расти. Но в дальнейшем из-за цены на нефть цены будут стабильно падать".

Аграриям придется вкладываться в орошение и защиту урожая

Кушнир успокаивает – из-за повышения температур голода не будет. Правда, из-за засух бизнесу придется серьезно вкладываться в системы орошения, чтобы иметь стабильный урожай.

"Мы находимся на том этапе цивилизации, когда технологии дают возможность обеспечивать стабильное производство сельхозпродукции. Большие игроки аграрного сектора давно имеют семена и удобрения, а также систему капельного орошения, способные обеспечить стабильный рост урожая и в условиях засухи", – говорит Кушнир.

Фермерам придется вкладывать деньги, чтобы вырастить урожай во время засухи Гранекс Черкассы

Остальным представителям сельского хозяйства придется пересмотреть технологии и обзавестись системами капельного орошения. "Благодаря этому можно обеспечить стабильное выращивание овощей и в условиях засухи", – говорит экономист.

Кроме того, у фермеров появится еще одна проблема – как защитить урожай от градов, ураганов и смерчей. К тому же засуха и неоправданное земледелие будут уничтожать плодородные почвы, в их восстановление также придется вкладывать средства.

Все эти проблемы необходимо решать уже сейчас. Судя по прогнозам климатолога, времени у нас нет. Изменения климата только набирают обороты, и мы находимся в начале длительного пути борьбы с непривычными для нас природными явлениями.

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