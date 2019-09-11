"Упадет еще больнее": в России забили тревогу из-за грядущего краха рубля

В России курс доллара в начале этой недели снижается, однако в скором времени рубль ждет обвал.

"Замедление экономического роста в России и обнищание населения не оставляют шансов на долгосрочное укрепление рубля", – сообщает "Газета.ru" в публикации "Рубль поднялся, чтобы больнее упасть".

Эксперты отмечают, что на этой неделе состоится главное событие для рубля. Речь идет о заседании Европейского центрального банка, от которого все ждут знаковых решений по монетарной политике – новых стимулов.

Новости Трамп обвалил рубль и фондовый рынок России

"И ЦБ еще раз, видимо, опустит ставку, чтобы добить рубль", – резюмировали журналисты.

Замедление экономического роста и обнищание населения не оставляют шансов на долгосрочное укрепление российской валюты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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