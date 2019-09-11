Главная Новости
11 сентября • обновлено в 06:17
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Упадет еще больнее": в России забили тревогу из-за грядущего краха рубля

3.9т Читать материал на украинском

В России курс доллара в начале этой недели снижается, однако в скором времени рубль ждет обвал.

"Замедление экономического роста в России и обнищание населения не оставляют шансов на долгосрочное укрепление рубля", – сообщает "Газета.ru" в публикации "Рубль поднялся, чтобы больнее упасть".

Эксперты отмечают, что на этой неделе состоится главное событие для рубля. Речь идет о заседании Европейского центрального банка, от которого все ждут знаковых решений по монетарной политике – новых стимулов.

Новости
Трамп обвалил рубль и фондовый рынок России

"И ЦБ еще раз, видимо, опустит ставку, чтобы добить рубль", – резюмировали журналисты.

Замедление экономического роста и обнищание населения не оставляют шансов на долгосрочное укрепление российской валюты

Замедление экономического роста и обнищание населения не оставляют шансов на долгосрочное укрепление российской валюты

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
5
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
ЦБ - сакрально скрепу разогнул?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Обоз для мастурбации рашкавсё сумел выпросить в секс шопе красный фаллоимитатор (несмотря на то что продавцы уверяли их что это огнетушитель) и теперь с гордостью и помпезно мастурбирует им ….
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel