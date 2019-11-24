Украинцы заплатят за каждого нардепа по 350 тысяч гривен: что известно

В 2020 году украинцы заплатят за содержание одного народного депутата 344,9 тыс. гривен. Такие данные содержатся в бюджете на следующий год, принятом Верховной Радой 14 ноября.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора". Отмечается, что компенсация проезда по территории Украины для одного депутата в год составляет 90 тыс. гривень, соответственно это 7,5 тыс. в месяц.

Командировки помощников депутатов в избирательные округа обойдутся в 8 тыс. гривень за 10 месяцев, то есть 800 грн в месяц.

На содержание помещений в избирательных округах планируется 2 тыс. гривень в год или 167 грн в месяц, еще 670 грн в год - расходы, связанные с организацией встреч с избирателями.

В общем, если говорить о расходах не в пересчете на одного депутата, то в смете на 2020 год заложены чуть большие суммы, чем за 2018 и 2019 годы. Стоит отметить, что для прошлого года парламент не принимал отдельную смету, а пользовался принятым документом для 2018 года.

Для осуществления законотворческой деятельности парламента в 2020 году предусмотрено 1,4 млрд гривень. В эту сумму входит оплата труда, закупка товаров, оплата услуг (кроме коммунальных) и др. Если сравнивать с предыдущими двумя годами, то сумма расходов выросла чуть более, чем на 30 млн гривень. Так, в сметах 2018 и 2019 на эти расходы были заложены по 1,12 млрд гривень.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада в четверг, 14 ноября, приняла во втором чтении и за основу бюджет Украины на 2020 год. За законопроект №2000 проголосовали 280 народных депутатов.

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