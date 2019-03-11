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Украинцы смогут заработать на субсидиях: как получить выгоду от монетизации

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Украинцы с 1 марта начали получать субсидии наличными на руки и теперь обязаны самостоятельно рассчитаться за потребленные в прошлом месяце электроэнергию, газ, тепло и воду.

Деньги, которые останутся после оплаты коммунальных услуг, можно будет использовать по своему усмотрению, сообщает OBOZREVATEL.

Правительство ожидает, что за год украинцы благодаря монетизации субсидий смогут заработать до 5-6 тысяч гривен.

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Монетизация субсидий в Украине: когда и куда обращаться за деньгами "на руки"

Больше других сэкономить смогут люди, которые проживают в частных домах и топят газом.

В частности, субсидия в Украине начисляется не на реальные объемы потребления, а на нормы. В связи с этим в периоды потепления, когда потребление газа падает, можно существенно сэкономить.

Украинцы смогут заработать на субсидиях: как получить выгоду от монетизации

​Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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Тема
Монетизация субсидий
Место
Украина
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