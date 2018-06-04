Украинцы получают плохие должности и тормозят рост зарплат: поляки о заробитчанах

В Польше подавляющее большинство компаний (80%) сообщили, что сотрудники из Украины чаще всего занимают должности более низкого уровня.

Кроме того, каждое пятое предприятие ищет среди заробитчан сотрудников среднего звена, и лишь 6% – квалифицированных старших сотрудников, свидетельствуют результаты исследования Personnel Service по трудовой миграции в первом полугодии 2018 года

Согласно опросу, 38% польских работников считают, что наплыв украинцев тормозит рост зарплат в Польше. В то же время 58% респондентов уверены, что заробитчане не имеют особого влияния на этот процесс.

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Также, согласно исследованию Personnel Service, 44% опрошенных нейтрально настроены к работающим в Польше украинцам, еще 42% – позитивно, а 11% – негативно.

Напомним, демографы оценивают количество заробитчан в 1,5-2 млн человек. При этом министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что только за 2017 год страну покинуло более миллиона граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Международной организации труда, 47,9% заробитчан работает без разрешения. Трудовые мигранты не платят налоги и лишаются права получать пенсию. Также они не могут претендовать на гарантированный пакет социальной помощи.