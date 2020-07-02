Украинцы назвали виновных в экономическом кризисе

Большинство украинцев считают некомпетентность власти причиной возможного экономического кризиса осенью этого года.

Об этом свидетельствуют данные последнего исследования социологической группы "Рейтинг", которое проводилось 24-28 июня.

На просьбу выбрать одну из причин, по которой может произойти экономический кризис осенью этого года, 53% респондентов ответили "некомпетентность власти". 32% опрошенных выбрали коронавирус, войну на Донбассе – 6%, 3% выбрали "другое" и 6% – "затрудняюсь ответить".

Также две трети опрошенных отметили ухудшение экономического положения Украины за последние полгода, почти четверть считают, что оно не изменилось, 9% – улучшилось.

Об ухудшении экономического положения собственной семьи отметила половина опрошенных, почти 40% говорили об отсутствии изменений, 9% – увидели улучшение. В ближайшие полгода около 40% ожидают ухудшения экономического положения страны, 31% – отсутствие изменений, 17% – улучшение.

Опрос "Рейтинга" Сайт "Рейтинга"

Справка. Опрос проводился среди совершеннолетних украинцев во всех областях Украины, за исключением оккупированных территорий. Выборка репрезентативная по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно исследованию Центра Разумкова, за год президентства Зеленского уровень благосостояния снизился у 37% украинских семей.