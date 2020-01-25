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25 января • обновлено в 20:35
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Украинцы будут платить за газ по новым правилам: что нужно знать

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Украинцам будут присылать по две квитанции за газ вместо одной. За потребленный газ и за его доставку теперь придется платить отдельно.

Подробности нововведения раскрыла в эфире ObozTV координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"По факту, национальный регулятор НКРЭКУ изменил методику формирования платы за распределение. Я напомню потребителям, что конечная платежка за газ состояла из цены газа как товара, его транспортировки, его доставки и наценки поставщика плюс налоги. Из этого всего выделена доставка", – рассказала эксперт.

"Имеем ситуацию, как если мы заказываем товар по почте и отдельно платим за его доставку. В данном случае этот товар приходит в нашу конфорку. В результате имеем две платежки – одну за доставку газа, другую – за сам газ как товар", – отметила она.

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Бойко объяснила, как формируются суммы в новых платежках: "Абонплата рассчитывается в соответствии с тем, что вы потребляли в прошлом году. Эта сумма делится на 12 частей и множится на определенный коэффициент, который есть отдельно для каждого облгаза. В то же время, плата за газ как товар идет только за потребленные кубометры по факту. Раньше этих услуг было две, но они приходили одним платежом".

По словам эксперта, новые платежки не создадут дополнительных проблем получателям льгот и субсидий – "им будут покрывать и то, и то".

Также Бойко подчеркнула, что человек, который не намерен пользоваться газом, имеет право не платить за транспортировку.

"Для этого он должен уведомить свой облгаз. Ему просто перекроют газ и на том весь вопрос решится", – рассказала она.

Украинцы будут платить за газ по новым правилам: что нужно знать

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января в Украине начали действовать новые цены на газ для населения: гарантированная и рыночная.

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Темы
Тарифы ЖКХ и субсидии Цена на газ Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Татьяна Бойко
Место
Украина
Теги
газ тарифы
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
До чего Пyтен страну довел. При Порoшенко такого не было.
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Куни Чан
Куни Чан
Нужно знать что правительство закрывает дыру в облгазах которые банкроты потому что должны Нафте за поставленный газ, но неоплаченный должниками физиками
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