Украинцы будут платить за газ по новым правилам: что нужно знать

Украинцам будут присылать по две квитанции за газ вместо одной. За потребленный газ и за его доставку теперь придется платить отдельно.

Подробности нововведения раскрыла в эфире ObozTV координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

"По факту, национальный регулятор НКРЭКУ изменил методику формирования платы за распределение. Я напомню потребителям, что конечная платежка за газ состояла из цены газа как товара, его транспортировки, его доставки и наценки поставщика плюс налоги. Из этого всего выделена доставка", – рассказала эксперт.

"Имеем ситуацию, как если мы заказываем товар по почте и отдельно платим за его доставку. В данном случае этот товар приходит в нашу конфорку. В результате имеем две платежки – одну за доставку газа, другую – за сам газ как товар", – отметила она.

Бойко объяснила, как формируются суммы в новых платежках: "Абонплата рассчитывается в соответствии с тем, что вы потребляли в прошлом году. Эта сумма делится на 12 частей и множится на определенный коэффициент, который есть отдельно для каждого облгаза. В то же время, плата за газ как товар идет только за потребленные кубометры по факту. Раньше этих услуг было две, но они приходили одним платежом".

По словам эксперта, новые платежки не создадут дополнительных проблем получателям льгот и субсидий – "им будут покрывать и то, и то".

Также Бойко подчеркнула, что человек, который не намерен пользоваться газом, имеет право не платить за транспортировку.

"Для этого он должен уведомить свой облгаз. Ему просто перекроют газ и на том весь вопрос решится", – рассказала она.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 января в Украине начали действовать новые цены на газ для населения: гарантированная и рыночная.

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