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5 ноября • обновлено в 11:34
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Украинцев ждут существенные перемены: Минфин озвучил план на 2020 год

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Министр финансов Оксана Маркарова сообщила, что проект государственного бюджета Украины претерпел существенные изменения по сравнению с первой представленной в Верховной Раде сметой.

"На это есть две причины: новый макропрогноз и новая законодательная база вместе с депутатскими предложениями", – сообщила она в интервью "ЭП".

"Это хороший и сбалансированный бюджет, который высоко оценили наши международные партнеры и в котором мы попытались отразить все приоритеты правительства. Хотя мы его подавали до согласования плана действий правительства, министры день и ночь работали над своими частями", – добавила Маркарова.

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Министр отметила, что за неполные два месяца работы парламент принял много важных реформ, которые будут иметь влияние на экономический рост.

В частности, речь идет о законах про концессии, приватизацию, выравнивание правил игры на таможне, создание уполномоченных экономических операторов, об общем режиме транзита.

"Понятно, что все эти вещи будут имплементироваться течение года, но все они в среднесрочной перспективе серьезно повлияют на экономический рост. 5-7% – наша цель. Она амбициозна, но достижима. Однако бюджет не может рассчитываться целью, он рассчитывается на макропрогнозе " – подчеркнула Маркарова.

Еще одна новация бюджета-2020 – слияния трех программ расходов на субсидии в одну и сокращение общей суммы расходов на 10,4 млрд грн по сравнению с 2019 годом.

"У нас всегда была одна статья расходов на субсидии, а вторая – на закупку сжиженного газа и твердого печного топлива. В 2018 году расходы на субсидии разделились на две программы, потому что мы в пилотном режиме начинали монетизацию субсидий. С 2020 года мы передаем все субсидии Министерству социальной политики, где они и должны быть, и объединяем все три программы", – резюмировала Маркарова.

Проект государственного бюджета Украины претерпел существенные изменения по сравнению с первой представленной в Верховной Раде сметой

Проект государственного бюджета Украины претерпел существенные изменения по сравнению с первой представленной в Верховной Раде сметой

Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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Тема
Госбюджет-2020
Персона
Оксана Маркарова
Место
Украина
Тег
Министерство финансов
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Нищие терпилы, если повторять будете - жизнь не улучшится попрошайки)))
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