Украинцев ждет подорожание бензина: когда и как

Украинцам грозит очередное подорожание бензина уже в этом месяце. Его стоимость растет на мировых рынках, в результате появилось экономическое основание повысить цены на АЗС как минимум на 50 коп. Правда, эксперты отмечают: страх операторов потерять клиентов будет сдерживать подорожание, но в убыток никто работать не будет.

OBOZREVATEL разобрался, когда и насколько в Украине может подорожать бензин.

Привязаны к рынку

Из 100 л бензина, который используют в Украине, примерно 85 л – импорт. Фактически, только 15% игроков не зависят от ситуации в мире. Львиная же часть операторов пристально следит за конъектурой на мировых рынках. Если стоимость тонны бензина в Европе растет, повышают цены и в Украине. Правда, происходит это постепенно и с определенной погрешностью.

У каждой компании есть условно постоянные расходы, объясняет экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. Расходы на зарплаты, содержание инфраструктуры и т.д. делятся на объемы реализации. И чем меньше оператор продал бензина, тем выше его стоимость. По словам Косянчука, даже незначительное подорожание бензина приводит к снижению спроса.

Поэтому участники рынка пытаются повышать цены в последнюю очередь. Правда, желание избежать ухода клиента к конкуренту иногда приводит к манипуляциям. Антимонопольный комитет почти ежегодно заявляет о "возможной картельном сговоре". То есть крупные сети АЗС якобы договариваются и синхронно повышают цены.

Спрос падает и без повышения цен – машины переходят на сжиженный газ, а сети АЗС теряют прибыль. "Сейчас такое время, что операторы рынка меньше всех заинтересованы в повышении цен. Даже когда цены поднимаются незначительно, резко падает спрос. Условно постоянные затраты делятся на объем продаж. Постоянные затраты не меняются, а если спрос падает, то, конечно, резко падает прибыль", - поясняет Косянчук.

Еще один фактор, который влияет на стоимость бензина – курс доллара. Так, девальвация гривни на 10 коп. уже через две недели приводит к экономическому обоснованию поднять цены на бензин А-95 на 7 коп. Украинская гривна последние несколько месяцев относительно стабильна и колеблется в пределах от 26,1 до 26,4 грн/$. В том числе это позволило незначительно снизить цены на бензин в Украине.

Что будет с ценами на бензин в Украине

В случае, если тонна бензина продержится на уровне $740 как минимум две-три недели, бензин на украинских АЗС может подорожать более чем на 50 коп. "У каждой компании есть своя ситуация. Есть нефтебазы собственных, или нет их. Насколько распространена сеть. Опять же, все упирается в деньги. Я не думаю, что будет подорожание на 50 коп", - отмечает экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов.

Член Общественного совета при Минэнергоугля Сергей Сапегин называет еще одну проблему: "Отсутствует минимальный запас нефти и нефтепродуктов, который предусмотрен 119 директивой ЕС и обязательствами Украины по созданию такого запаса". На фоне неблагоприятной для Украины конъектуры, уверен эксперт, ситуация будет ухудшаться.

Еще несколько недель назад тонна бензина в Европе продавалась по $700, сейчас – уже $740. Такой рост в первую очередь связан с увеличением цен на нефть. Подорожание тонны бензина может привести к росту цен на литр бензина А-95 на украинских АЗС более чем на 50 копеек.

В то же время эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук уверен, что летом стоимость бензина А-95 достигнет около 31 грн/л. "Цена остановится только, если нефть не будет дорожать и остановится в пределах того коридора, в котором находится сейчас", - заявил эксперт. Также Корольчук считает, что подорожание коснется и автогаза.

"не стоит забывать, что абсолютно по всему топливу мы полностью зависим от импорта из Беларуси и из Российской Федерации. Не стоит забывать и о том, что ситуацию могут расшатывать такие моменты, как ремонт на российских заводах, откуда к нам идут основные поставки. Но так или иначе, цена на автогаз привязана к цене на нефть, поэтому нужно быть готовыми к тому, что автогаз будет неизбежно дорожать", - пояснил эксперт.

К слову, рост цен на бензин отразится на стоимости проезда в общественном транспорте. Расходы на транспортировку - составляющая большинства конечных цен на продукты и услуги.