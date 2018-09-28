Не по тарифу: как таксисты обсчитывают украинцев по безналу

В Украине таксисты при безналичной оплате поездок снимают значительно большую сумму, чем называли изначально.

Об этом сообщают журналисты "Сегодня", они решили выяснить, как и почему службы такси обсчитывают пассажиров. Например, киевлянка Евгения Лукьяненко уверена, ее обокрала служба такси. Сначала тариф определили в 160 грн, но фактически сняли с карточки почти втрое больше.

"Деньги у меня в тот день не сняло, на следующий день у меня с карточки снимается 445 грн за эту поездку. Я была очень удивлена и написала в компанию. Они сказали, что расчет был правильный, что у меня не последняя версия приложения", – говорит Евгения.

В службе такси рассказали, что время пробок просчитывается дополнительно, и пассажиру всегда указывается предварительная стоимость. "Если вы попадаете в пробку или совершаете объезд по причине ремонта дорог, стоимость пересчитывается", – заявили журналистам в такси.

Отмечается, что в службе сказали обращаться спретензиями аж в Эстонию – мол, именно там находится центральный офис компании.

Впрочем, специалисты по защите прав потребителей уверены: именно украинское представительство несет ответственность за расчет клиентов.

"Вы должны писать не на Эстонию, а именно на украинское представительство. Потому что они нарушили ваши права. Если компания игнорирует, нужно обратиться в Госпотребслужбу, чтобы они провели внеплановую проверку этой организации", – поясняет заместитель исполнительного директора общественной организациии союза потребителей Украины Михаил Шарков.

Специалист уверяет, после таких действий большинство компаний возвращает деньги. Ведь менять стоимость услуги во время ее предоставления без согласования с клиентом – незаконно.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 мая, в Киеве произошло ДТП с участием автомобиля сервиса такси Uber, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.