Украинцам возобновят выплаты больничных: Соцстрах решился на радикальные меры

Фонд социального страхования Украины возобновит больничные и декретные выплаты, как только будут внесены средства в бюджет.

"Конечно, Фонд ищет пути решения данного проблемного вопроса", – сообщили представители ФССУ, передает УНН.

В частности, соответствующая проблема будет решаться на внеочередном заседании Фонда. Оно состоится во вторник, 26 ноября.

В Фонде также заявили, что не могут объяснить, будут ли восстановлены выплаты до заседания.

"Мы не можем этого сказать... Возможно, в течение нескольких дней будет принято какое-то другое решение. К сожалению, на сегодняшний день, мы ничего сказать не можем", – резюмировали представители ФССУ.

Фонд социального страхования Украины возобновит больничные и декретные выплаты, как только будут внесены средства в бюджет

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 ноября Фонд социального страхования Украины приостановил перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, в частности, больничных и пособий по беременности и родам.

В Фонде социального страхования заявили, что выплаты были остановлены из-за нехватки средств.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram