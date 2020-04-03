Украинцам в апреле повысили пенсии: кому и как пересчитали

Пенсионный фонд Украины перечислил пенсии работающим пенсионерам, в результате чего пенсии были увеличены 357 тысячам человек, средний размер повышения – 170,80 грн

Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Работающим пенсионерам подняли пенсии Аргументы и факты

"Во исполнение норм части четвертой статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" с 1 апреля 2020 органами Пенсионного фонда Украины проведены автоматический перерасчет выплат пенсионерам, которые после назначения (предыдущего перерасчета) пенсий продолжали работать", - говорится в сообщении.

В ПФУ сообщили, что перерасчет пенсий был проведен с учетом страхового стажа, приобретенного по февраль 2020 без обращений пенсионеров.

При проведении перерасчета избран более выгодный для пенсионера вариант:

с учетом только страхового стажа;

с учетом страхового стажа и заработной платы.

В результате перерасчета размер пенсии средний размер повышения 170,80 грн., в то же время, ПФУ начал финансирование пенсий за апрель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически, говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономических гарантиях в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики.

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