Украинцам разрешат объявлять себя банкротами: Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 15 апреля, подписал Кодекс по процедурам банкротства.

"У меня есть еще одна приятная новость – я сегодня подписал закон о банкротстве", – сообщил глава государства на встрече с представителями бизнеса в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

Одной из новелл документа является возможность физлицам – добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября 2018 года Верховная Рада во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства. Законопроект №8060 устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

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