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Украинцам разрешат объявлять себя банкротами: Порошенко подписал закон

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Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 15 апреля, подписал Кодекс по процедурам банкротства.

"У меня есть еще одна приятная новость – я сегодня подписал закон о банкротстве", – сообщил глава государства на встрече с представителями бизнеса в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

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Одной из новелл документа является возможность физлицам – добросовестным заемщикам в случае сложной экономической ситуации инициировать процедуру банкротства и очиститься от этого долгового обязательства, тогда как кредитор лишен такого права. Принятый документ также предусматривает продажу имущества банкротов на электронных аукционах "ProZorro.Продажи".

Украинцам разрешат объявлять себя банкротами: Порошенко подписал закон

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября 2018 года Верховная Рада во втором чтении приняла Кодекс по процедурам банкротства. Законопроект №8060 устанавливает условия и порядок восстановления платежеспособности должника-юридического лица или признания его банкротом, а также восстановления платежеспособности физического лица.

Целью документа является повышение эффективности процедур банкротства, уровня защищенности прав кредиторов, совершенствование процедуры продажи имущества должника на аукционе, повышение уровня исполнения контрактов и судебных решений, урегулирование отношений по восстановлению платежеспособности физических лиц, которые оказались в трудной финансовой ситуации и нуждаются в помощи со стороны государства.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
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