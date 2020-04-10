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10 апреля • обновлено в 18:04
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Украинцам предлагают 35 тысяч на удаленке: самые высокооплачиваемые вакансии на карантине

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Украинцам на карантине предлагают работу на удаленке с заработной платой от 10 до 35 тысяч гривен.

OBOZREVATEL публикует самые высокооплачиваемые вакансии, которые были предложены работодателями в период марта и в первую неделю апреля на сайте по поиску работы Jooble.

Вакансии, связанные с удаленной работой:

  • Менеджер по продажам от 10 тыс. до 30 тыс. грн

  • Администратор страницы Instagram от 10 тыс. до 20 тыс. грн

  • Учитель английского от 20 тыс. до 35 тыс. грн

  • Бухгалтер от 10 тыс. до 25 тыс. грн

  • Копирайтер от 15 тыс. до 35 тыс. грн

  • Оператор call-центра от 15 тыс. до 35 тыс. грн

Работа на удаленке

Работа на удаленке

kp.ua

Обычные вакансии:

  • Full-Stack Developer от 3 до 5 тыс. долларов

  • Retention-manager от 35 до 55 тыс. грн

  • Риэлтор от 20 тыс. до 50 тыс. грн

  • Водитель-дальнобойщик от 30 тыс. до 70 тыс. грн

  • Sales Manager от 20 тыс. до 50 тыс. грн

Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это в мае. По нашей информации, вероятно, уже после праздников, 12 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
работа карантин
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Почекун Украинский
Почекун Украинский
Где такие зарплаты ? Я тоже хочу писать статейки за 20 тыщ
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Гервалов Сергей
Гервалов Сергей
Бред. Сказочник. Цыфры вранъе.
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