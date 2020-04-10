Украинцам на карантине предлагают работу на удаленке с заработной платой от 10 до 35 тысяч гривен.

OBOZREVATEL публикует самые высокооплачиваемые вакансии, которые были предложены работодателями в период марта и в первую неделю апреля на сайте по поиску работы Jooble.

Вакансии, связанные с удаленной работой:

Менеджер по продажам от 10 тыс. до 30 тыс. грн

Администратор страницы Instagram от 10 тыс. до 20 тыс. грн

Учитель английского от 20 тыс. до 35 тыс. грн

Бухгалтер от 10 тыс. до 25 тыс. грн

Копирайтер от 15 тыс. до 35 тыс. грн

Оператор call-центра от 15 тыс. до 35 тыс. грн

Работа на удаленке kp.ua

Обычные вакансии:

Full-Stack Developer от 3 до 5 тыс. долларов

Retention-manager от 35 до 55 тыс. грн

Риэлтор от 20 тыс. до 50 тыс. грн

Водитель-дальнобойщик от 30 тыс. до 70 тыс. грн

Sales Manager от 20 тыс. до 50 тыс. грн

Кабинет министров рассматривает два сценария ослабления карантина. Уже известно, что в первую очередь вернутся на работу трудоспособные украинцы, запустится общественный транспорт. Произойдет это в мае. По нашей информации, вероятно, уже после праздников, 12 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в связи с карантином временно приостановили деятельность 29% компаний, тогда как 6% полностью закрыли свой бизнес.

Количество безработных в Украине достигло 364 тыс. по состоянию на 7 апреля, что на 13% больше по сравнению с 2019 годом.

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