Украинцев пугают ростом цен на газ на 40%: эксперт пояснил, ждать ли повышения

В Украине с 1 августа заработал открытый рынок газа, что повлекло за собой рост цен на голубое топливо. Впрочем, повышения цены на 40%, как пугают население, ожидать не стоит.

Об этом написал в блоге на НВ CEO онлайн-сервиса покупки газа и электроэнергии Константин Башкаленко. От напомнил, что в августе цена на голубое топливо уже подскочила на 9%.

"В августе цена на газ в Украине выросла на 9%, некоторые эксперты прогнозируют рост на 40%. Но это слишком пессимистический прогноз: с вхождением в отопительный сезон цена будет постепенно расти, но резкого скачка не будет. Подобный рост наблюдался и в прошлом году", – пояснил эксперт.

По его словам, многие эксперты манипулируют на этой теме и связывают такое повышение с введением рынка газа и отменой фиксированных цен.

"Но так называемые "льготные" условия для населения так или иначе всегда привязывались к рыночной цене, в пределах плюс-минус 5−10%. Украинская цена растет вместе с европейской и зависит от ряда факторов: наполненности европейских хранилищ, сезонных факторов (больше потребления — меньше газа в хранилищах — выше цена), курса валют, также нужно учитывать теплые зимы с низким потреблением и т. д. Этим летом цена на газ была ниже из-за перенасыщения европейских хранилищ и низкого спроса на газ. На данный момент нет оснований верить в прогнозы роста цены на 40%, и тем более связывать такой рост с рыночными условиями", – заключил Башкаленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, компании, поставляющие газ населению в условиях рынка, обнародовали цены на сентябрь. Минимальный тариф составляет 4,39 грн за кубометр, а максимальный – 7 грн.

Потребители природного газа, которые получают субсидии, обязаны немедленно уведомлять органы соцзащиты о смене поставщика топлива. Иначе субсидии и льготы могут быть рассчитаны неправильно.

Этой зимой суммы в платежках за газ в Украине могут вырасти. Однако у людей есть возможность зафиксировать тариф на год вперед.