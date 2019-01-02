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Украинцам объяснили, что будет с ценами в 2019 году

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Стратегия денежно-кредитной политики Национального банка Украины в 2019 году определяет цель по инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5%.

"Вместе с тем предполагается ориентировочная поквартальная траектория прироста индекса потребительских цен в годовом измерении для достижения соответствующих количественных целей по инфляции", – пишет глава Совета НБУ Богдан Данилишин в Facebook.

В частности, по его словам, траектория прироста индекса потребительских цен составит:

  • март 2019 года – 5,75% ± 2 п. п.;

  • июнь 2019 года – 5,5% ± 2 п. п.;

  • сентябрь 2019 года – 5,25% ± 2 п. п.;

  • с конца декабря 2019 года – 5% ± 1 п. п.

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"Необходимость снижения инфляции до целевых уровней будет предопределять проведение НБУ соответствующей денежно-кредитной политики в 2019 году. Национальный банк будет постепенно смягчать монетарную политику, снижая учетную ставку, в случае устойчивого снижения базовой инфляции, способствуя таким образом экономическому росту", – резюмировал Данилишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине инфляция на потребительском рынке с начала 2018 года достигла 8,9%. В то же время, согласно данным Государственной службы статистики, базовая инфляция с начала года достигла 8,1%.

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Тема
Рост цен в Украине
Место
Украина
Тег
НБУ
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